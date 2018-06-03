Два городских автобуса столкнулись в Гомеле

Два пассажирских автобуса, ехавших в попутном направлении, столкнулись в Гомеле утром 4 июня.

Автобусы двигались по Речицкому проспекту в сторону Студенческого проезда. Авария произошла недалеко от улицы Междугородней. Причина – несоблюдение дистанции водителем одного из автобусов. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.