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Два городских автобуса столкнулись в Гомеле
Два пассажирских автобуса, ехавших в попутном направлении, столкнулись в Гомеле утром 4 июня.
Автобусы двигались по Речицкому проспекту в сторону Студенческого проезда. Авария произошла недалеко от улицы Междугородней. Причина – несоблюдение дистанции водителем одного из автобусов. Известно, что за медицинской помощью обратились два человека. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Два пассажирских автобуса, ехавших в попутном направлении, столкнулись в Гомеле утром 4 июня.
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