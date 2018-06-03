Испания: заметка туристу

Если билеты уже на руках, все документы собраны, на копиях где нужно поставлен апостиль , чемоданы упакованы, то самое время отправляться в дорогу! Ваш выбор – это Испания? Рекомендуем ознакомиться с простыми правилами «выживания», чтобы отпуск был максимально памятным, красочным и увлекательным.

Время для поездки в Испанию

Октябрь-апрель – период, когда в Испании довольно нестабильная погода. Обязательно возьмите теплые вещи, удобную обувь, головной убор, пригодится и зонт, дождевик. Если же свой отпуск вы будете проводить на Канарских островах, то тут будет потеплее.

Май-сентябрь – период, когда вам пригодится защитный крем, легкая одежда из натуральных тканей. Если планируете часто гулять по вечернему побережью, то возьмите с собою блузку с длинными рукавами.

Ваша цель – это пассивный отдых на пляже, вечеринки? Тогда отправляйтесь в северную часть страны. Летом тут часто проводятся различные карнавалы с фестивалями, устраиваются фееричные шоу.

Медицина

Специальные прививки перед путешествием делать не придется. Рекомендуем брать с собою те таблетки, которые считаются базовыми. Сюда относится болеутоляющее средство, против аллергии, жаропонижающее. Если придется посетить местные больницы, то вы удивитесь высокому качеству обслуживания. Туристы могут обратиться в любое медицинское учреждение, если покажут карточку страхования европейского образца.

Сообщение

Возьмите с собою и переходник для подзарядки, а также подберите оптимальный телефонный тариф.

В Испании идеально развита сеть высококачественных автомагистралей. Говорить по телефону, если вы ведете машину, строго запрещено. Помните и о ремнях безопасности.

Безопасность

Уровень криминала в стране довольно низкий, ее можно считать совершенно безопасной, но будьте внимательными все равно. В многолюдных местах лучше держать деньги пи себе, как и гаджеты, документы. Кредитка – универсальный вариант.

Шопинг

Многие крупные торговые центры, магазины работают с 7-ми утра, также и в воскресенье. Круглосуточных аптек очень мало, а банки закрываются в 14-00.

Оптимальная валюта, которая принимается в любом городе страны, — это евро.

Сувениры

Что привезти родным? Это кружка, футболка, брелок, национальная одежда. Выбирайте любой сувенир, который максимально ассоциируется с Испанией.