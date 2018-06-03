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Правильный уход за изделиями из меха

04.06.2018 — Разное | Варяг-пресс  
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Правильный уход за изделиями из меха

В данной публикации мы рассмотрим основные моменты, которые помогут сохранить изделия из меха: пальто, шубу и пр. Как правило, подобные товары стоят немалых денег, посему лучше позаботиться об их сохранности и сделать это грамотно.

О том, как правильно хранить мех, нам рассказали представители магазина https://armadafurs.kz/katalog-shub/shuby-iz-norki/.

Правила ухода за меховыми изделиями

Итак, важно выбирать темное место и избегать прямых солнечных лучей. Идеальное место – шкаф. Но и расположение этого самого шкафа играет важную роль. Шкаф, желательно, также нужно чтобы находился в темном, защищенном от солнца месте.

Правильный уход за изделиями из меха

Меху нужна прохлада. И если в вашем доме есть кондиционер, то лучше установить шкаф где-нибудь поблизости.

Правильный уход за изделиями из меха

Влага – ещё один враг меховых изделий. Некоторые выбирают для хранения подвальные помещения – и это в корне неверно, потому как пусть в подвале и прохладно, но и влажность там приличная.

Правильный уход за изделиями из меха

Моль также представляет потенциальную опасность для изделия из меха. Многие, дабы избавиться от насекомых, подолгу используют шарики, мешочки или таблетки от моли. Этого делать не рекомендуется, так как шарики из моли как поглощают влагу, так и отдают её. Помимо всего прочего, такие шарики имеют довольно специфический запах. Есть риск, что изделие его впитает в себя, и избавиться от такого «благовония» в последующем может быть довольно проблематично.

Правильный уход за изделиями из меха

Но и не использовать защиту от моли неразумно – насекомые могут нанести шубке непоправимый вред. Поэтому важно каждые 2-3 недели менять шарики (таблетки, мешочки).

Выберите подходящую вешалку. Неправильная вешалка может повредить шубу. Чтобы поддержать весь вес изделия, выберите вешалку для одежды с широкими плечиками.

Правильный уход за изделиями из меха

Обязательно приобретите чехол для мехового изделия, и лучше – из натуральной ткани. Полиэтилен лучше не использовать вовсе, так как он может высушить шерсть, и она станет ломкой.

Правильный уход за изделиями из меха

Выбирайте большой, просторный чехол, из тех, что подороже. Низкокачественный чехол может облинять, а краска запросто перейти на мех.

Ни в коем разе не вешайте шубу в переполненный шкаф!

Правильный уход за изделиями из меха

Изделию из натурального меха нужно довольно много пространства – нельзя чтобы оно пережималось.

Правильный уход за изделиями из меха

Каждые 2-3 месяца меховые изделия, будь-то пальто или шубы в Казахстане, нужно проветривать. Тогда после длительного хранения вы сможете достать шубку из шкафа и одеть её без дополнительных стирок, чисток и проветриваний.

 
 
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В данной публикации мы рассмотрим основные моменты, которые помогут сохранить изделия из меха: пальто, шубу и пр. Как правило, подобные товары стоят немалых денег,...
 
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