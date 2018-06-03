Правильный уход за изделиями из меха

В данной публикации мы рассмотрим основные моменты, которые помогут сохранить изделия из меха: пальто, шубу и пр. Как правило, подобные товары стоят немалых денег, посему лучше позаботиться об их сохранности и сделать это грамотно.

О том, как правильно хранить мех, нам рассказали представители магазина https://armadafurs.kz/katalog-shub/shuby-iz-norki/ .

Правила ухода за меховыми изделиями

Итак, важно выбирать темное место и избегать прямых солнечных лучей. Идеальное место – шкаф. Но и расположение этого самого шкафа играет важную роль. Шкаф, желательно, также нужно чтобы находился в темном, защищенном от солнца месте.





Меху нужна прохлада. И если в вашем доме есть кондиционер, то лучше установить шкаф где-нибудь поблизости.





Влага – ещё один враг меховых изделий. Некоторые выбирают для хранения подвальные помещения – и это в корне неверно, потому как пусть в подвале и прохладно, но и влажность там приличная.





Моль также представляет потенциальную опасность для изделия из меха. Многие, дабы избавиться от насекомых, подолгу используют шарики, мешочки или таблетки от моли. Этого делать не рекомендуется, так как шарики из моли как поглощают влагу, так и отдают её. Помимо всего прочего, такие шарики имеют довольно специфический запах. Есть риск, что изделие его впитает в себя, и избавиться от такого «благовония» в последующем может быть довольно проблематично.





Но и не использовать защиту от моли неразумно – насекомые могут нанести шубке непоправимый вред. Поэтому важно каждые 2-3 недели менять шарики (таблетки, мешочки).

Выберите подходящую вешалку. Неправильная вешалка может повредить шубу. Чтобы поддержать весь вес изделия, выберите вешалку для одежды с широкими плечиками.





Обязательно приобретите чехол для мехового изделия, и лучше – из натуральной ткани. Полиэтилен лучше не использовать вовсе, так как он может высушить шерсть, и она станет ломкой.





Выбирайте большой, просторный чехол, из тех, что подороже. Низкокачественный чехол может облинять, а краска запросто перейти на мех.

Ни в коем разе не вешайте шубу в переполненный шкаф!





Изделию из натурального меха нужно довольно много пространства – нельзя чтобы оно пережималось.



