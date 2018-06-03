Каждый сотрудник Таможенной лаборатории проводит 160 экспертиз в год

В общей сложности в лаборатории, единственной в своем роде в стране, проводится полторы тысяч исследований в год.

Сотрудники лаборатории осуществляют экспертизы товаров, перемещаемых через таможенную границу, а также проводят исследования по запросам субъектов внешнеэкономической деятельности, сообщает ГТК.

Благодаря деятельности специалистов предотвращаются попытки перемещения недоброкачественной продукции, подделок, либо наоборот ценных изделий, выявляется ввоз в страну небезопасных товаров и многое другое. Бывает и такое, что стараясь сэкономить на таможенных платежах, заявитель указывает в таможенной декларации код товара с наименьшей пошлиной. Выявление таких фактов и является основной задачей таможенной экспертизы.

В Таможенной лаборатории проводятся экспертизы пищевых объектов и сельскохозяйственной продукции, товаров бытовой химии, лакокрасочных изделий, древесины, бумаги, картона, тканей, одежды и обуви, товаров народного потребления, наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их прекурсоров, а также криминалистические экспертизы.