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Нацбанк разрешил не использовать печать при кассовых операциях в иностранной валюте

04.06.2018 12:13 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк разрешил не использовать печать при кассовых операциях в иностранной валюте

Соответствующее решение закреплено Постановлением № 237 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь" от 25 мая 2018 года.

В соответствии с постановлением № 237 предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств.

Кроме того, согласно данному постановлению, субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.

Постановление № 237 вступило в силу 3 июня 2018 г.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Соответствующее решение закреплено Постановлением № 237 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной...
 
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