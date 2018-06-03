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Нацбанк разрешил не использовать печать при кассовых операциях в иностранной валюте
04.06.2018 12:13 — Разное | Ежедневник
Соответствующее решение закреплено Постановлением № 237 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте на территории Республики Беларусь" от 25 мая 2018 года.
В соответствии с постановлением № 237 предусматривается возможность приложения к отчету об израсходованных суммах иностранной валюты в служебной командировке за границу посадочного талона, оформленного в электронном виде и распечатанного на бумаге. Данное решение связано с широким распространением в настоящее время практики приобретения электронных билетов и использования пассажирами при регистрации и посадке планшетов, смартфонов и других электронных устройств.
Кроме того, согласно данному постановлению, субъектам хозяйствования предоставляется право самостоятельно принимать меры по обеспечению сохранности наличной иностранной валюты в кассе, а также при ее доставке в банки и из банков.
Постановление № 237 вступило в силу 3 июня 2018 г.
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Соответствующее решение закреплено Постановлением № 237 "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций в наличной...
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