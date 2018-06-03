В настоящее время в самом разгаре специальное комплексное мероприятие ГАИ «Внимание, дети!».

В его рамках сотрудники ОГАИ Поставского РОВД ежедневно патрулируют улицы города и района. Обращают внимание на всё: использование ремней безопасности, наличие техосмотра, соблюдение правил безопасной перевозки детей и т.д.





Первая остановка — ул. Вокзальная райцентра. Инспекторы Сергей Сенин и Александр Статута проверили водителей автомобилей и мотороллеров и каждому напомнили о требованиях к их транспортному средству.





Инспектор ОГАИ Александр Статута провёл беседу с велосипедистом, осмотрел двухколесное средство передвижения на наличие световозвращателей.





Двор новостроек по ул. Космонавтов. Сергей Сенин рассказал детям о важности соблюдения Правил дорожного движения.





Особое внимание — самым юным участникам дорожного движения. Очередная остановка — на одном из пешеходных переходов ул. Юбилейной. Нам навстречу шла мама в тремя детьми, самый маленький — в коляске, а двое постарше двигались на самокатах. Инспектор ОГАИ Сергей Сенин напомнил ребятам о безопасности на дорогах и помог пересечь проезжую часть.





Стоит отметить, что большая часть участников дорожного движения соблюдает ПДД, но, как говорится, всегда есть исключения, которые, к сожалению, могут привести к трагедии.

Текст и фото Натальи Налей