Выбираем автоаксессуары для красоты, безопасности и комфорта



Чтобы повысить удобство и функциональность своей машины, многие автолюбители используют дополнительные атрибуты. Автоаксессуары легко найти в крупных автомобильных магазинах или интернет-маркетах. Одни виды аксессуаров повышают безопасность езды, другие — украшают внешний вид салона и придают ему эксклюзивность.

Аксессуары-украшения





Пожалуй, самыми распространенными украшениями для авто являются брелоки для ключей машины и подвески на зеркала. Их выполняют в виде мягких игрушек, дискотечных шаров, животных и логотипов автомобильных марок.

Самые обычные виды аксессуаров, выполненные в определенной стилистике, способны освежить вид салона. Это могут быть яркие чехлы на сиденья, подголовники и подлокотники, декорированные стразами. Индивидуальность внешнему виду авто придадут хромированные стойки, накладки на фары, люки, ручки, арки, задние фонари, спойлеры и дефлектор капота.

Чаще всего виды автоаксессуаров для красоты используются прекрасной половиной человечества. В продаже имеются сотни декоративных наклеек на стекла, ароматизаторы в форме плюшевых мишек, магнитные держатели для телефона, украшенные стразами.

Автоаксессуары для защиты и безопасности





Многие виды автоаксессуаров призваны помочь водителю повысить безопасность вождения и должны обязательно находиться в каждой машине. К таким относят аварийный знак со светоотражателями в случае поломки автомобиля, трос для буксировки, заправленный огнетушитель и аптечку для оказания первой медицинской помощи.

Лучше всего приобрести эти виды автоаксессуаров одновременно с началом эксплуатации машины. Иногда в заводской комплектации они могут отсутствовать, но инспектор обязан проверить их наличие во время ТО автомобиля.

Обеспечить безопасность маленьких пассажиров помогут автомобильные кресла для детей или адаптеры для ремней безопасности. Важным защитным приспособлением является брызговик. Он устанавливается рядом с колесами и препятствует попаданию камней и крупных частиц под капот автомобиля. Это позволяет избежать поломок, коррозии и других негативных последствий.

Автомобильные аксессуары для комфорта и удобства





Следующие виды аксессуаров — автомобильные гаджеты, разнообразные электронные приспособления для удобства водителей:

GPS-навигатор для прокладки маршрута в незнакомой местности;

радар-детектор, сигнализирующий о засаде инспектора с радаром;

видеорегистратор для записи дорожной ситуации и для доказательства своей правоты в случае ДТП;

панорамные обзорные зеркала для расширения заднего сектора обзора;

парктроники (мини-локаторы), позволяющие идеально припарковаться без посторонней помощи.

Комфорт и чистоту в салоне обеспечат следующие виды аксессуаров:

уборочный инвентарь, щетки для пыли и автомобильные пылесосы;

коврики на пол, защищающие его от быстрой коррозии;

чехлы для кресел, легко снимающиеся и предохраняющие обивку от быстрого износа;

ионизаторы и освежители;

адаптеры электроприборов;

подголовники для долгих переездов.

Подарки автомобилисту





Идеальным вариантом подарка для автолюбителя, много времени проводящего в пути, будут функциональные виды автоаксессуаров. Например, универсальный держатель для смартфонов поможет надежно зафиксировать телефон, термокружка, автомобильный чайник или термос согреют чаем или кофе в холодный день, многопортовое автомобильное зарядное устройство не даст ничему разрядиться; мягкие бамбуковые коврики для сидений подарят комфорт при поездке; автомобильный холодильник не даст испортиться продуктам, а автомагнитола поможет улучшить настроение любимой музыкой.

Автолюбителям, имеющим домашних животных, можно подарить специальный ремень безопасности для собак. Для леди отличным подарком станет автопятка — приспособление для обуви, способное защитить дорогие туфли от протирания.

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