Сохраним корма от пожаров

С 2007 г. по 2017 г. на объектах агропромышленного комплекса республики (далее — объекты АПК) произошло 1524 пожара, от которых погибли 40 человек, уничтожено 22663 тонны грубых кормов, 286 тонн зерна, повреждено (уничтожено) 311 единиц сельскохозяйственной техники. 92,6% от общего числа пожаров на объектах АПК произошло по причинам, связанным с «человеческим фактором», в т.ч. 48,1% – неосторожное обращение с огнем; 29,6% – нарушение правил устройства и эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств; 14,3% – нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования; 1 (3,7%) – нарушение технологического регламента.

Основными условиями, способствующими возникновению указанных пожаров, являются: отсутствие ежедневного контроля со стороны должностных лиц за соблюдением правил эксплуатации оборудования и выполнением технологических регламентов, беспечность, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников сельского хозяйства в области пожарной безопасности. В 2017 г. на объектах хранения грубых кормов произошло 35 пожаров, в результате которых уничтожено 1056 тонн грубых кормов. По состоянию на 1 мая 2018 г. на объектах хранения грубых кормов произошло 7 пожаров. Условиями, способствующими возникновению пожаров в местах хранения грубых кормов, являются: в ряде случаев неограниченный доступ посторонних лиц к местам хранения грубых кормов; позднее обнаружение пожара и как следствие несвоевременное принятие мер по тушению; отсутствие противопожарных разрывов, защитных минерализованных полос (опашки).

В настоящее время в хозяйствах района проходит заготовка грубых кормов. Поэтому в самое ближайшее время необходимо предпринять все меры по приведению мест их хранения и заготовки в пожаробесопасное состояние.

В связи с этим необходимо еще раз напомнить руководителям и должностным лицам, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, существующие меры безопасности:

– выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке зерновых, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранными зерновыми или грубыми кормами;

– водители, занятые на уборке, транспортировке и заготовке зерновых и грубых кормов, транспортных средств с ДВС не реже 2–3 раз в смену должены очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара;

– необходимо назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период заготовки грубых кормов;

– с работниками, а также должностными лицами, привлекаемыми к заготовке грубых кормов, необходимо организовать обучение по программе пожарно-технического минимума;

– с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа;

– клеммы аккумуляторов, стартера дистанционного электромагнитного пускателя и генератора тракторов, электрокаров и других самоходных машин защитить от попадания на них токопроводящих предметов;

– склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса разместить на специально отведенной площадке, которую на расстоянии 15м от скирд, стогов, копн, опахать полосой шириной не менее 4м. Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы на расстоянии 5м от их основания. Площадь основания одной скирды не должна превышать 300м2, а штабеля прессованного сена или соломы – 500м2. Не допускать производства работ с открытым огнем ближе 50 м от скирд сена и соломы;

– разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, причем разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м, а между соседними парами – не менее 30 м. Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м. Расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дорог – 20 м, до зданий (сооружений) – не менее 50 м, до границ лесного массива – не менее 100 м. Во время погрузки-разгрузки кормов двигатель транспортного средства, стоящего под погрузкой-разгрузкой, должен быть заглушен. Заводить транспортное средство допускается только после уборки просыпавшихся кормов возле выхлопной трубы;

– не допускать складирования грубых кормов с повышенной влажностью в скирды, штабели, склады. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замера и температуры в специальном журнале;

– заправку топливом тракторов, комбайнов и других машин в полевых условиях производить топливозаправщиками при заглушенных двигателях. В ночное время место заправки машин топливом должно освещаться;

– обеспечить первичными средствами пожаротушения:

* тракторы и другую специальную технику с двигателями внутреннего сгорания, работающими на: дизельном топливе – 1 огнетушителем переносным порошковым с массой ОТВ не менее 4 кг.; на бензине – 1 огнетушителем переносным порошковым с массой ОТВ не менее 8 кг. или 2 огнетушителями переносными порошковыми с массой ОТВ не менее 4 кг.

* самоходные сельскохозяйственные машины (для уборки, посадки и обработки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и т.д.) – 1 огнетушителем переносным порошковым с массой ОТВ не менее 8 кг. или 2 огнетушителями переносными порошковыми с массой ОТВ не менее 4 кг. и 1 противопожарным полотнищем размерами 1,5*1,5.

* помещения и открытые площадки объектов по первичной переработке сельскохозяйственных культур – ЩП-СХ (щит пожарный для сельскохозяйственных объектов) из расчета 1 щит на 1000 м2 защищаемой площади.

Оснащение ЩП-СХ: 1 огнетушитель переносной порошковый с массой ОТВ не менее 8 кг. или 2 огнетушителя переносных порошковых с массой ОТВ не менее 4 кг., лом, багор, 2 ведра вместимостью не менее 8 л., противопожарное полотнище, лопата штыковая, лопата совковая, вилы, емкость для хранения воды объемом 0,2 м3.

Допускается использовать 2 огнетушителя водных либо пенных объемом 10 л.