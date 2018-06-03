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Альбар ушел победителем

04.06.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Альбар ушел победителем
АиФ

Напомним, истощенного голодом, на грани смерти Альбара волонтеры забрали из деревни и перевезли в Минск. Его очень долго лечили и средства на лечение перечисляли сотни неравнодушных людей, кто-то передавал для пса корм, предоставлял транспорт.

Альбар ушел победителем Трогательная история Альбара победила в конкурсе «Человек с собакой вдруг»

Последние месяцы жизни Альбар провел на передержке в Воложине в заботливой семье Елены и Игоря, а кураторы Регина и Наталья прикладывали огромные усилия, чтобы найти для пса хозяина, который смог бы оценить и подарить любовь и доброту.

История собаки, присланная на конкурс «АиФ», затронула немало людей: добрый пес был верен своему прежнему хозяину даже несмотря на равнодушие и пренебрежение.

Набрав наибольшее количество голосов, славный Альбар стал победителем в конкурсе «Человек с собакой друг»!

А потом его не стало…

Он преодолел немало трудностей на своем пути: предательство, голод, болезни… В конце Альбар искал одного хозяина, а обрел тепло и любовь тысяч добрых неравнодушных сердец!

Мы благодарим всех, кто голосовал за Альбара, благодарим людей, которые помогали ему в лечении и восстановлении, а особенно кураторов, которые приложили столько усилий, чтобы последние дни пес прожил достойно!

Альбар был отвергнут одним хозяином, но стал любимцем тысяч людей и ушел победителем!

 
Теги: Минск
 
 
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К сожалению, не все истории заканчиваются хэппи-эндом. Хотя в конце истории Альбара, пожилого пса, который стал победителем конкурса «Человек с собакой друг», было...
 
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