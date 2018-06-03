|
Чилиец купил смартфон за 58 килограммов авокадо
Чилийский предприниматель Камило Брисеньо (Camilo Briceño) приобрел смартфон Motorola Moto X4 в сети магазинов Ripley за 58 килограммов авокадо. Обычная стоимость устройства составляла 190 тысяч песо (около 300 долларов). Об этом
В последнее время Чили столкнулся с нехваткой авокадо, который широко потребляется внутри страны. Цены на него взлетели и достигли более пяти тысяч песо (около 8 долларов) за килограмм на уличных рынках.
Из-за этого сеть магазинов Ripley выставила «эквивалентную цену в авокадо» наряду с обычной стоимостью на некоторые товары в рамках рекламной акции CyberDay.
Через пару дней после начала акции в одном из магазинов появился Брисеньо с несколькими мешками с авокадо. В итоге он успешно использовал их для покупки смартфона Moto X4.
29-летний Брисеньо известен в Чили как «Авокадо-гай». Он является успешным поставщиком авокадо по всему миру, а его ежемесячные продажи превышают три тонны плодового растения.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Moto:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время Чили столкнулся с нехваткой авокадо, который широко потребляется внутри страны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)