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Чилиец купил смартфон за 58 килограммов авокадо

04.06.2018 12:41 — Разное | Tut.by  
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Чилийский предприниматель Камило Брисеньо (Camilo Briceño) приобрел смартфон Motorola Moto X4 в сети магазинов Ripley за 58 килограммов авокадо. Обычная стоимость устройства составляла 190 тысяч песо (около 300 долларов). Об этом пишет TJournal.


Камило Брисеньо. Источник: Ripley

В последнее время Чили столкнулся с нехваткой авокадо, который широко потребляется внутри страны. Цены на него взлетели и достигли более пяти тысяч песо (около 8 долларов) за килограмм на уличных рынках.

Из-за этого сеть магазинов Ripley выставила «эквивалентную цену в авокадо» наряду с обычной стоимостью на некоторые товары в рамках рекламной акции CyberDay.


Через пару дней после начала акции в одном из магазинов появился Брисеньо с несколькими мешками с авокадо. В итоге он успешно использовал их для покупки смартфона Moto X4.

29-летний Брисеньо известен в Чили как «Авокадо-гай». Он является успешным поставщиком авокадо по всему миру, а его ежемесячные продажи превышают три тонны плодового растения.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Moto:

 
 
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В последнее время Чили столкнулся с нехваткой авокадо, который широко потребляется внутри страны.
 
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