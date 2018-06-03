Чем удивлял гостей третий фестивальный день на Августовском канале?





Третий праздничный день мероприятий XII Республиканского фестиваля национальных культур проходил на Августовском канале. После двухдневных насыщенных городских гуляний очень кстати пришлось продолжить погружаться в праздничную атмосферу в живописном месте. Жаркое солнце, теплая вода, красивейшая природа вокруг и массовое веселье -- что может быть лучше?

Все три фестивальных дня выдались особенными. В каждом из них было на что посмотреть и чему удивиться. Чем же удивлял гостей третий заключительный день праздничных мероприятий?

После костюмированного театрализованного шествия участников третьего дня и участников фестиваля танца, музыкально-танцевальное веселье развернулось на главной сценической площадке, где лучшие хореографические коллективы Гродненской области презентовали свои выступления. Молодцы да и только!





















Отличное настроение всем гостям праздника было обеспечено благодаря всевозможным оригинальным конкурсам. Как вам к примеру конкурс на скоростное поедание сосисок? В нем то уж точно даже не победа, а само участие уже приносило удовольствие. Или конкурс для рыбаков, профессионалов и дилетантов на лучший улов «Ни хвоста, ни чешуи».

А вот конкурс "Куриные бега" уж точно нельзя было пропустить. Каждый, кто изъявил свое желание в нем поучаствовать, мог выбрать понравившуюся ему курочку и понадеявшись на ее скорость, попытаться одержать победу. К слову, забег проходил очень гуманно и не одна курица, конечно же не пострадала. А вот тот факт, что зрелище выдалось очень интересным и оригинальным не оспорим.









Одним из самых массовых, по количеству желающих принять в нем участие и немного поднимающим градус оказался конкурс на прохождение пивной мили (1 600 метров) «Beer-старты». Что это значит? Во время соревнования передвигаться следует только пешком, но оригинальные способы ходьбы тоже приветствуются. Одним словам, нужно было включить фантазию и вперед, не забывая на старте дистанции выпивать стакан с пенкой и далее еще по стаканчику на всех трех пивных пунктах. Кстати, конкурс так пришелся по душе гостям и участникам фестиваля, что организаторам не удалось ограничиться лишь одним забегом. За первым последовал второй, за вторым – третий. Если участник еще чувствовал в себе силы после прохождения первого забега, то пожалуйста, можно было поучаствовать еще и в следующих. А самый быстрый в качестве приза получил ящик пива.

















Для любителей "железных коней" да и просто для всех желающих была организована выставка байков, а также проходили конкурсы "Мисс-байк PROFESSIONAL", "Мисс Байк INSTAGRAM".

От «Кадрили» до «Краковяка». Мастер-класс по бытовым танцам провели на шлюзе «Домбровка». Здесь физически невозможно было усидеть на месте. «Ноги в пляс» – это как раз про эту часть большого Августовского праздника на канале. Мастер-класс по бытовым танцам оказался ярким, громким и очень веселым. Эти эпитеты от самых зрителей, которые уже через пару минут после начала стали его же участниками. «Танчым разам». Вокруг звучали такие заводные и, заставляющие волей не волей пуститься в пляс, мелодии, что равнодушных не оставалось. И кстати, абсолютно каждый желающий мог поучаствовать и станцевать один из народных танцев. Всего-то и надо было – повторять показанные профессиональными танцорами движения. А самые неутомимые из участников были награждены памятными призами.

























Праздник удался на славу! Я думаю, что все его гости на долго сохранят яркие воспоминания о нем в своей памяти, а вспоминать уж точно есть что! До свидания Фестиваль, увидимся через два года!





































Татьяна КОВАЛЬЧУК.

Фото автора.