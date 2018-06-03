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Бывших пограничников не бывает

04.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Бывших пограничников не бывает

Последние дни мая в стране были насыщены различными мероприятиями, связанными со 100-летием органов пограничной службы.

 

Знаковым событием в нашем районе стало организованное по инициативе председателя первичной организации ветеранов погранвойск Свислочского района старшего прапорщика запаса Александра Супруна совместное фотографирование «зеленых фуражек».
Накануне праздника на центральной площади города собрались те, кто в разные годы носил или продолжает носить гордое звание пограничника. В мероприятии принял участие почетный гость – председатель Свислочского районного Совета депутатов Виктор Субботка.
Непосредственно в день юбилея – 28 мая – ветераны пограничной службы собрались на традиционную акцию «Боевой расчет», вспомнили героев-пограничников, отдавших жизни за спокойствие своей Отчизны.

 

Боевой расчет на пограничной заставе – ежедневное мероприятие по распределению служебно-боевых и других обязанностей личного состава пограничной заставы на предстоящие сутки. На Боевом расчете присутствуют все пограничники, находящиеся в расположении заставы, в том числе и временно прибывшие.

 

Первые букеты цветов легли к подножию памятника сотрудникам РО МГБ и воинам-пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в боях с вооруженными бандитами в июле 1945 года.


После этого ветераны и действующие пограничники посетили могилы товарищей, умерших в мирное время. Минутой молчания участники «Боевого расчета» почтили память прапорщика Владимира Ивченко, старшего прапорщика Игоря Андрушко, старшего прапорщика Андрея Обидина, майора Анатолия Коломийца.

 

Игорь БОЯРКИН.

Фото Татьяны КОВАЛЬЧУК.

 

 
 
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Последние дни мая в стране были насыщены различными мероприятиями, связанными со 100-летием органов пограничной службы.
 
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