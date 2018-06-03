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Бывших пограничников не бывает
04.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Последние дни мая в стране были насыщены различными мероприятиями, связанными со 100-летием органов пограничной службы.
Знаковым событием в нашем районе стало организованное по инициативе председателя первичной организации ветеранов погранвойск Свислочского района старшего прапорщика запаса Александра Супруна совместное фотографирование «зеленых фуражек».
Боевой расчет на пограничной заставе – ежедневное мероприятие по распределению служебно-боевых и других обязанностей личного состава пограничной заставы на предстоящие сутки. На Боевом расчете присутствуют все пограничники, находящиеся в расположении заставы, в том числе и временно прибывшие.
Первые букеты цветов легли к подножию памятника сотрудникам РО МГБ и воинам-пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и в боях с вооруженными бандитами в июле 1945 года.
Игорь БОЯРКИН.
Фото Татьяны КОВАЛЬЧУК.
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Последние дни мая в стране были насыщены различными мероприятиями, связанными со 100-летием органов пограничной службы.
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