



«Хабиби» – это одно из популярных обращений в арабском мире. Часто используется по отношению к особе женского пола и означает «любимая». Исключительно так называли Ирину Скаскевич из д. Дворчаны дети в Египте, где она отдыхала прошлой осенью. И их устами говорила сама истина: любовь – то биополе, которое невидимо, но ощутимо постоянно окружает девушку.

Ирина выросла, купаясь в родительской любви, которая ежедневно, ежеминутно давала ей тепло, заботу, поддержку, чувство уверенности и защищенности. То, что нужно каждому из нас. А ей особенно. Ведь родилась Ирина не совсем здоровой. «Девушка с легким физическим недостатком», – так говорит она о себе сегодня. И совсем не хочется оглядываться на медицинские заключения, когда видишь, с какой внутренней легкостью человек справляется со своей судьбой.



Что бы ни щемило, ни болело в родительском сердце, взрослые никогда не показывали этого дочери. Воспитывали в ней жизнеупорность и жизнестойкость, жизнелюбие и оптимизм. И эти черты проявлялись в девочке с детства. В семь лет Ирина встала и сделала свои первые шаги. Видя усилия своего ребенка, мама жалела ее: мол, присядь, отдохни немного. Но Ирина не сдавалась, работала. И сегодня инвалидная коляска для 27-летней девушки не приговор (даже на дискотеку может отправиться, чтобы потанцевать).



Ирина любит людей, всех тех, кто окружает ее. Находит общий язык и с ребенком, и со стариком. Улыбчивая, приветливая и общительная, она пленяет даром располагать к себе. С ней хочется говорить, ее хочется слушать. И даже если это первая встреча, уже спустя короткое время приходит ощущение, будто ты знаешь эту девушку давным-давно. Настолько она открыта и искренна.



– Мне всегда интересно общаться, – говорит Ирина. – Люблю тех людей, которые знают, что и как сказать. В разговоре с ними открываешь для себя что-то новое. Результатом каждой встречи должно быть духовное обогащение собеседников. Что важно для общения? Чтобы человек был разносторонним, понимал твой внутренний мир, разделял или принимал твои взгляды на вещи. Остальное можно подкорректировать.



У девушки много знакомых. Есть среди них и близкие друзья. Ирина с раннего возраста путешествует, регулярно проходит санаторно-курортное лечение, бывает в реабилитационных центрах. Там встречает своих единомышленников. Там и настоящая дружба завязывается. Так, будучи в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Минске, познакомилась с девочкой из г. Столбцы Аленой Друзик. Их дружба длится уже пятнадцать лет. Общение в соцсетях, по телефону, поездки друг к другу в гости – то, что объединяет девушек. Как добрые подружки они готовы к взаимоподдержке, посоветовать, поделиться секретами.



Интересные знакомства и новизну впечатлений подарил Ирине Скаскевич проходивший в конце апреля велопробег BIKE4SDGs-2018 в рамках проведения кампании ПРООН в поддержку Целей устойчивого развития. Тогда Иринин дом был полон высоких гостей, среди которых – постоянный координатор ООН в Беларуси Санака Самарасинха. «Мы пришли, чтобы исполнить мечты», – заявили они. Девушка поначалу растерялась, а потом призналась, что мечтает научиться профессионально работать с фотокамерой. Ей пообещали устроить онлайн-обучение. А вот когда Санака спросил Ирину, чем она увлекается, и услышал в ответ: «Пением», то сразу предложил исполнить что-нибудь на ее выбор во время заключительного инклюзивного концерта на Царской поляне. Девушка согласилась.



Времени на подготовку было ровно сутки. Выбирая ту самую композицию, Ирина остановилась на песне из репертуара певицы Елки «Все зависит от нас». Ничего не имею против российской артистки, но, по мне, у Ирины вышло лучше: чувственно, трогательно, проникновенно. Потому что она пела о том, что для нее важно, чем она живет, в чем твердо уверена…



Выбирай

только сердцем своим

И раскрашивай счастьем

своим каждый миг.

Без боязни

напротив течения плыви,

Пробуй новое, светлое.

Помни, что здесь

Все зависит от нас самих…



Выйдя на сцену, девушка по просьбе Санаки объяснила свой выбор песни. «Чтобы жить, – сказала она, – надо научиться побеждать себя». В тот день Ирина действительно одержала очередную победу над собой, своими страхами и волнениями. Ведь это был ее первый опыт выступления перед широкой публикой, до этого пела только дома в караоке. Там, поделилась впечатлениями девушка, была такая теплая, дружеская атмосфера, что все переживания растаяли, как маленькое облачко в небе. Спустившись со сцены, Ирина сразу попала в объятия иностранных гостей. Все поддерживали ее, долго не отпускали. И ей хотелось говорить и говорить с этими малознакомыми, но уже такими близкими людьми. Со многими из них у нее остались теплые отношения, продолжающиеся в социальных сетях.



Кем ты видишь себя в будущем? На этот вопрос Ирина всегда и всем отвечает однозначно: «Хорошим человеком». Считает, самое главное – любить жизнь и людей, иметь силы помогать окружающим словом и делом. У такого светлого человечка, как она, другой позиции быть не может. Ирина, безусловно, права. Более того – не по годам мудра в своих суждениях.

Наталья ТУРКО.

Фото автора.