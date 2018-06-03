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Движение на дороге «Минск-Дзержинск» временно ограничат

04.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Скорость движения автотранспорта на участке с 10-го по 19-й километр трассы Р1 под Минском вблизи деревни Щомыслица временно снизят до 50 км/ч.

Разрешенная скорость движения поэтапно снижена путем установки временных дорожных знаков до 50 км/ч. Контроль за соблюдением водителями скоростных режимов будет обеспечивать дорожно-патрульная служба ГАИ и мобильные датчики фотофиксации.

Ограничения продлятся с 5 по 10 июня на время проведения на территории торгового центра «Глобус-парк» международной сельскохозяйственной выставки «Белагро 2018».

Парковка для посетителей выставки будет возможна на площадках вблизи торгового центра, а также на обочинах автодороги Р1.


 
 
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Скорость движения автотранспорта на участке с 10-го по 19-й километр трассы Р1 под Минском вблизи деревни Щомыслица временно снизят до 50 км/ч. ...
 
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