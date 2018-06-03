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«Каникулы без дыма и огня»

04.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Республиканская акция МЧС «Каникулы без дыма и огня» стартует вместе с началом каникул в Дзержинском районе.

Статистика подтверждает, что летние каникулы − период, когда у ребят больше возможностей попасть в сводки спасателей.

Летние каникулы − время, когда кто-то из ребят отправится в детские лагеря, кто-то разъедется к бабушкам-дедушкам, отдыхать, а кто-то останется дома. Возможно, без присмотра работающих взрослых.

Спасатели все три летних месяца будут вести работу по предупреждению ЧС в пришкольных и летних оздоровительных лагерях района. В этой работе на помощь МЧС придут активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей – пожарных, ОСВОД и активисты БРСМ.

Ребятам будут показывать фильмы, тематические мультфильмы, пройдут викторины по ОБЖ, конкурсы. Кроме того, детям предложат обсудить ситуационные задачи, где их сверстники попали в ЧС. Не обойдется без брошюр, листовок и другой обучающей наглядной продукции.

Кроме работы с детьми, в лагерях внимание будет уделено и обучению персонала, дежурных, воспитателей и всего коллектива правилам безопасности.

Спасатели призывают родителей, бабушек и дедушек, а также старших братьев и сестер присоединится в обучении безопасности. Перед летом поговорите об опасностях и ответственности, к которым могут привести бездумные шалости. Обратите внимание на такие темы как безопасность на воде, песчаные карьеры, баловство со спичками. Научите ребят правильно действовать в случае ЧС. Ни под каким предлогом не оставляйте маленьких детей одних.


 
 
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Республиканская акция МЧС «Каникулы без дыма и огня» стартует вместе с началом каникул в Дзержинском районе.
 
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