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На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»

04.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В рамках четвертого завершающего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям пообщались с родителями и подрастающим поколением в Международный день защиты детей.

На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»


На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»


На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»


На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»
Детство — самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днём познавая что-то новое. Как в быту, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают многочисленные опасности. Особенно это касается летнего периода, когда большую часть времени дети предоставлены сами себе.

Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным. С этой целью в г. Быхове в Международный День защиты детей в центре города был проведен четвертый завершающий этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних».

В рамках мероприятия был организован показ аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения спасателей, проведение тематических викторин и распространение наглядно-изобразительной продукции направленной на обучение действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко.

 
 
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В рамках четвертого завершающего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям...
 
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