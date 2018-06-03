На Быховщине прошел заключительный этап акции «Не оставляйте детей одних!»

В рамках четвертого завершающего этапа республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям пообщались с родителями и подрастающим поколением в Международный день защиты детей.





















Детство — самая яркая, радужная и беззаботная пора жизни. Подрастая, дети адаптируются в окружающем мире, день за днём познавая что-то новое. Как в быту, так и на улице, их, наряду с интересными открытиями, подстерегают многочисленные опасности. Особенно это касается летнего периода, когда большую часть времени дети предоставлены сами себе.

Вовремя обучить ребят основам безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях – значит сделать их детство безопасным. С этой целью в г. Быхове в Международный День защиты детей в центре города был проведен четвертый завершающий этап республиканской акции «Не оставляйте детей одних».

В рамках мероприятия был организован показ аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения спасателей, проведение тематических викторин и распространение наглядно-изобразительной продукции направленной на обучение действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко.