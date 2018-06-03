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Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Конончук приняла участие в акции «Неделя добра»

04.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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1 июня 2018 года в Международный день защиты детей Конончук Татьяна Петровна, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, приняла участие в благотворительной акции, организованной в поддержку маленькой быховчанки — Назаревич Варвары, которая прошла в г.Быхов .

Парламентарий отметила, День защиты детей – это особенный праздник. В Республике Беларусь делается много для того чтобы каждый жил в крепкой семье и у него было всё необходимое для беспечного детства. Важно, что не только со стороны государства, но и общественные организации, просто граждане в этот день могут внести свой посильный вклад тем детям, которые в этом нуждаются.

Татьяна Конончук пожелала участникам акции, чтобы не только в Международный день защиты детей свершались добрые дела и осуществлялись мечты, чтобы детские улыбки освещали нашу синеокую Беларусь и каждый гражданин нашей страны был здоровым и счастливым.
Депутат поблагодарила организаторов акции – областной комитет ОО «БРСМ», перечислила денежные средства, предназначенные на лечение Варвары в размере 100 белорусских рублей, а также подарила маленькой быховчанке подарок – мягкое кресло «Микки Маус».

 

 

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Конончук приняла участие в акции «Неделя добра»

 
 
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1 июня 2018 года в Международный день защиты детей Конончук Татьяна Петровна, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, приняла
 
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