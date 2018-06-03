Где в Бресте будет установлен парклет?

Уже несколько месяцев на базе Экокластера реализовывается программа «Вместе для Бреста». Благодаря ей у брестчан появилась возможность установить парклет в своём микрорайоне. Парклет - это городская зона отдыха из экологичных материалов. Подарок получит самый активный микрорайон.

Прошедшие 2 недели учреждение «За вело Брест» в партнерстве с БМОО «Время Земли» провели 12 дворовых праздников. Владимир Красько, директор учреждения “За вело Брест” рассказал о целях минифестивалей во дворах: “Позади у участников программы «Вместе для Бреста» образовательный цикл тренингов, выполнение практических заданий: проведение экологических мониторингов, определение актуальных проблем своего двора. Новым этапом программы стали дворовые праздники. Мы подумали, что это лучшая возможность собраться жителям многоэтажек вместе, в приятной дружеской обстановке, провести время в своём дворе, определить, что нужно сделать чтобы двор стал комфортным для всех”.

Праздники организовывали сами участники программы “Вместе для Бреста”. Хозяевам двора были предложены самые разные активности: от творческой мастерской для детей до мастер-класса по сортировке отходов для всей семьи. Пока дети с восторгом рисовали мелками и гуашью, играли в фрисби, учились ставить палатки, взрослые общались друг с другом и выбирали место для посадки деревьев и установки парковок - это следующий шаг программы.

“Двор – это место досуга для жителей многоэтажек, место где много времени проводят дети. Город становится лучше именно с наших дворов. Впереди у нас предусмотрена посадка деревьев и установка велопарковок, которые станут защитой для зелёных зоны от незаконной парковки автомобилей”- поясняет руководитель БМОО “Время Земли”, Григорий Тереньтьев.

Самый активный микрорайон, в котором больше всего будет установлено велопарковок и посажено деревьев, получит возможность установить парклет – уникальную для Бреста конструкцию, городскую зону отдыха.