В Китае мужчину похоронили в автомобиле (ВИДЕО)

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В Сети появились кадры похорон жителя Китая в автомобиле. Такова была последняя воля усопшего, и родственники решили её исполнить.

Мужчина завещал похоронить себя в любимом автомобиле. Тело поместили в Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили в могилу.