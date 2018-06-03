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В Китае мужчину похоронили в автомобиле (ВИДЕО)
В Сети появились кадры похорон жителя Китая в автомобиле. Такова была последняя воля усопшего, и родственники решили её исполнить.
Мужчина завещал похоронить себя в любимом автомобиле. Тело поместили в Hyundai Sonata, после чего с помощью экскаватора опустили в могилу.
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Это была последняя воля усопшего, и родственники решили её исполнить.
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