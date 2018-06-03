|
Чемпионат по метанию пирогов с заварным кремом прошёл в Англии
В необычном соревновании приняли участие более 30 команд из разных стран.
У сладкой баталии – строгие правила: бросать выпечку можно только левой рукой с расстояния двух метров, а максимальное число очков начисляется за попадание в лицо сопернику. Поварам в этом году пришлось потрудиться – для вкусной битвы приготовили не менее двух тысяч мучных снарядов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В необычном соревновании приняли участие более 30 команд из разных стран.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)