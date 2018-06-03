Чемпионат по метанию пирогов с заварным кремом прошёл в Англии

В необычном соревновании приняли участие более 30 команд из разных стран.

У сладкой баталии – строгие правила: бросать выпечку можно только левой рукой с расстояния двух метров, а максимальное число очков начисляется за попадание в лицо сопернику. Поварам в этом году пришлось потрудиться – для вкусной битвы приготовили не менее двух тысяч мучных снарядов.