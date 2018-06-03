В Калинковичском районе Toyota выехала на встречку и врезалась в микроавтобус: один человек погиб

Смертельная авария произошла 3 июня в седьмом часу вечера на 198-м километре трассы М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. Об этом со ссылкой на ГАИ региона сообщает «СБ Беларусь Сегодня» .





По предварительной информации, 61-летний водитель Toyota Camry двигался по трассе со стороны Кобрина в направлении Калинковичей, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял 33-летний мужчина.

В результате ДТП 54-летняя пассажирка от полученных травм умерла в машине скорой помощи. Еще одна пассажирка — 44-летняя женщина — с различными травмами была госпитализирована.







