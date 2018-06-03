В Гомельской области введен запрет на посещение лесов

В Гомельской области массово закрываются леса для посещения. Причина – высокий класс пожарной опасности по условиям погоды. По состоянию на второе июня ограничительные меры действуют во всех районах области за исключением Жлобинского.

Нарушение запрета влечет административную ответственность в соответствии со ст. 15.29 Кодекса об Административных правонарушениях. В лучшем случае нарушитель может ограничиться устным предупреждением. Однако возможны и штрафные санкции до 25 базовых величин (612,5 рублей). Если же лесному фонду будет причинен ущерб, то размер штрафа может вырасти до 50 базовых величин (1225 рублей).