Заблудившуюся под Уздой женщину нашли с помощью квадрокоптера

82-летнюю пенсионерку, заблудившуюся под Уздой, нашли с помощью квадрокоптера, сообщает УВД Миноблиполкома.

Жительница Узды вышла из дома 30 мая и пропала. Обнаружили пенсионерку 2 июня. При просмотре видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено тёмное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения волонтёры нашли пенсионерку. Женщина была направлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.