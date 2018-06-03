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Заблудившуюся под Уздой женщину нашли с помощью квадрокоптера
82-летнюю пенсионерку, заблудившуюся под Уздой, нашли с помощью квадрокоптера, сообщает УВД Миноблиполкома.
Жительница Узды вышла из дома 30 мая и пропала. Обнаружили пенсионерку 2 июня. При просмотре видео с квадрокоптера на одном из участков местности было обнаружено тёмное пятно, которое могло быть курткой пропавшей. При проверке этого предположения волонтёры нашли пенсионерку. Женщина была направлена в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
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82-летнюю пенсионерку, заблудившуюся под Уздой, нашли с помощью квадрокоптера, сообщает УВД Миноблиполкома.
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