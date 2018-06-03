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Дом за миллион долларов и дороже: Тапас начал продажу коттеджей у заказника Лебяжий
В 2014 году президент выделил группа компаний «Тапас» землю возле заказника «Лебяжий» под строительство многофункционального комплекса «Олимпик-Парк». Застройщик с проблемами расселил жителей частных домов, история
Всего выставлено на продажу 6 дуплексов (коттеджей на две семьи) и 12 коттеджей. Площадь у всех квартир в дуплексах 280 квадратных метров, хотят за них от 400 тысяч долларов до 500 тысяч. Дешевле те, что примыкают к землям, на которых сейчас рынок «Поле чудес», дороже — те что ближе к коттеджам.
Коттеджи расположатся ближе к пруду Лебяжий. К каждому будет прилагаться по 14 соток. Те, что ближе к пруду, предлагаются по 1 миллиону 350 тысяч, те, что ближе к многоквартирным домам — по 880 тысяч.
Впрочем, цены — это желания застройщика, и они обсуждаемы. Напомним, за похожие коттеджи у Национальной библиотеки «Тапас» хотел примерно столько же. Однако беспристрастное Национальное кадастровое агентство констатировало: в 2016—2017
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Часть коттеджей - по миллиону долларов и выше.
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