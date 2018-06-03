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"Ничего страшного не произошло". Министр спорта о вылете хоккеистов из элитного дивизиона

04.06.2018 13:07 — Разное | Tut.by  
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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поддержал председателя ФХБ Семена Шапиро.


Фото: Reuters

«Человек длительное время не был в отпуске — вы понимаете, это тоже переживания и моменты. Он такой же человек, как и все. Поэтому к этому тоже надо подходить очень правильно. Не надо писать глупости в газетах о том, что он бросил и так далее. Человек с достаточным опытом работы. Он и переживал, и пытался сделать все для хоккея. В данной ситуации мы имеем результат не его работы, не одного года. Это где-то дала сбой наша система.

Сегодня мы должны сесть, аккуратно проанализировать, какие были ошибки. В первую очередь должны разобраться сами специалисты. Определить направление движения, выработать концепцию развития и двигаться дальше. Ничего страшного не произошло. Понятно, неприятно, что мы спустились в низший дивизион. Понятно, что есть какие-то просчеты в работе. Федерация сама должна сесть и разобраться. Думаю, они к этому готовы и сделают это», — сказал Ковальчук в эфире программы «Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».

Напомним, в этом году сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею. Вскоре после этого глава ФХБ Семен Шапиро ушел в отпуск до 21 июня.

 
 
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Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук поддержал председателя ФХБ Семена Шапиро.
 
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