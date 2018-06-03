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Второй взрыв прогремел в Кабуле: есть пострадавшие
Второй за день взрыв прогремел в столице Афганистана. По данным местной полиции, взорвалось транспортное средство, перевозившее арбузы. Три человека получили ранения. Другие подробности пока не сообщаются.
Напомним, сегодня утром
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Второй за день взрыв прогремел в столице Афганистана. По данным местной полиции, взорвалось транспортное средство, перевозившее арбузы.
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