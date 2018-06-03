Второй взрыв прогремел в Кабуле: есть пострадавшие

Второй за день взрыв прогремел в столице Афганистана. По данным местной полиции, взорвалось транспортное средство, перевозившее арбузы. Три человека получили ранения. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, сегодня утром возле кабульского университета террорист-смертник привёл в действие взрывное устройство . По последним данным, погибли 14 человек, 17 пострадали.