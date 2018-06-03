Масштабный колоритный праздник подошел к своему логическому завершению. Предлагаем взглянуть на Фестиваль национальных культур нашими глазами.
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Фестиваль национальных культур нашими глазами (видео)
04.06.2018 — Разное | Ивьевский край
Масштабный колоритный праздник подошел к своему логическому завершению. Предлагаем взглянуть на Фестиваль национальных культур нашими глазами.
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Масштабный колоритный праздник подошел к своему логическому завершению. Предлагаем взглянуть на Фестиваль национальных культур нашими глазами.
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