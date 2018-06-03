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Археологи раскрыли тайну цилиндров с острова Пасхи

04.06.2018 13:21 — Разное | Tut.by  
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Как поднять 12-тонную шапку на голову статуи? Скорее всего, древние строители использовали для этого систему из пандусов и веревок. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Archaeological Science, кратко о теории рассказывает сайт Университета штата Пенсильвания.


Изображение: Sean Hixon / Penn State

Остров Пасхи известен своими многотонными статуями — моаи. Скульптуры сделаны из спрессованного вулканического пепла, всего их около 900. Обычный размер моаи — 3−5 метров, некоторые достигают 10−12 метров в высоту. Считается, что их возвели между 1250 и 1500 годами н. э. По поверьям местных жителей, в них заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи.

На головах некоторых моаи есть своеобразные «шапки» — пукао, изготовленные из базальтовой пемзы вулкана Пуна Пао. Их диаметр достигает 2 метров, а масса — 13 тонн. Головные уборы изготовлены в форме цилиндов или усеченных конусов.

По легенде, все камни «пришли» на свои места сами. Ранее ученые установили, что статуи могли перемещать люди, раскачивая из стороны в сторону на канатах. Теперь исследователи попытались понять, как на головы моаи водрузили тяжелые шапки. Для этого ученые детально сфотографировали несколько пукао и создали их трехмерные модели.

Исследователи полагают, что строители сперва вырезали цилиндры и прикатили их по острову к месту установки. На острове нашли несколько таких цилиндрических «заготовок».

Потом к вершине стоящей статуи пристраивали наклонную поверхность — своеобразный пандус. Цилиндр поднимали наверх при помощи системы веревок (если точно — двойным стропом). Исследователи подсчитали, что для подъема самой большой шапки достаточно было сил 15 человек.


Изображение: Sean Hixon / Penn State

Наверху головным придавали окончательную форму, некоторым делали узкую верхушку. Дальше пукао поворачивали на 90 градусов и «надевали» на головы статуй, наклоняя при помощи маленьких деревянных рычагов. Так совпадали специальные уступы, которые не давали шапкам съезжать. После пандусы разбирали, их элементы шли на изготовление платформы вокруг моаи.

«Это первый раз, когда кто-то систематически изучил способ установки шапок на головы статуй с острова Пасхи, — сказал Карл Липо, один из авторов работы и профессор антропологии Бингемтонского университета. — Наша работа объединила трехмерное моделирование с анализом артефактов и физическим моделированием, чтобы найти наиболее вероятный ответ».

 
 
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Скорее всего, древние строители использовали для подъема шапок систему из пандусов и веревок.
 
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