"Не стыдно носить". Глава "Беллегпрома" рассказал, сколько стоят льняные джинсы и где их купить

Льняные джинсы отечественного производства в среднем стоят 40 рублей, сообщил сегодня председатель «Беллегпром» Николай Ефимчик. «Смогли прировнять цену льняных джинсов на уровне хлопковых, уже хорошо. Я покупал льняные джинсы за 46 рублей», — уточнил глава концерна. По его словам, белорусские джинсы уже продаются в Литве и Украине.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Льняные ткани, которые производятся в Беларуси, «не стыдно носить», считает Николай Ефимчик. Однако белорусы, по его мнению, пока не готовы к одежде из льна.

— Джинсы из льна все время есть в продаже. В Украине и Литве уже продаются. Но мы еще не вышли на объемы. Но не надо рассчитывать, что весь мир переоденется в лен. Это элитный ассортимент, — уточнил глава «Беллегпрома». — Но наши люди не готовы к нему, говорят: «Ай, лен». Наши не привыкли к лену. Зайти в Вильнюсе в магазин — там много где лен.

Глава концерта рассказал, что в Беларуси выпускают из льна не только джинсы, но и другую одежду, в том числе сорочки, пиджаки. Купить льняную одежду, по его словам, можно не только в фирменных магазинах «Белорусский лён» (эти магазины есть во всех областных центрах, Минске и Орше), но и в крупных торговых центрах столицы и областных центров. В Минске, к примеру, льныняе джинсы продают в том числе в магазине Оршанского льнокомбината в ТЦ Dana Mall, "Столица", "Титан".

В оршанском магазине «Белорусский лён» рассказали, что в продаже есть льняные джинсы-джоггеры за 56 рублей — из прошлой коллекции, из новой еще не завозили. Но остались не все размеры. Мужская сорочка стоит около 50 рублей, пиджаки — 130 рублей, брюки — 50 рублей. Из льна выпускают в том числе пальто.

Белорусскую джинсовую ткань разрабатывали в Орше около восьми лет. Белорусский джинсовый пиджак журналистам продемонстрировали в июне 2016 года. Планировалось, что они будут стоить около 100 рублей.