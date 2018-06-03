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Топ-5 кассовых фильмов в Минске: русская шпионка Лоуренс, болтливый наемник и Хан Соло

04.06.2018 13:14 — Разное | Tut.by  
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На своей третьей неделе самый хулиганский супергерой в истории «Дэдпул 2» снова в лидерах проката Минска. Ожидаемо на втором месте — спин-офф «Звездных войн» о Хане Соло, сумевший удержаться на вершине американского проката, несмотря на продолжившуюся негативную тенденцию по сборам. Пока Disney сражается за любовь зрителей, в топ-5 появились новые фильмы: русская шпионка Лоуренс и параллельные миры «Черновика». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Итак, болтливый наемник снова удержал первую строчку. Появление молодого Хана Соло его прокату совершенно не повредило — планка в полмиллиарда у «Дэдпула 2» уже взята. Теперь общий заработок картины Дэвида Литча составляет 598,6 млн долларов.

Кроме того, «Дэдпул» показал лучший результат для фильмов киностудии FOX. В первые выходные лета сиквел добился ощутимого успеха на международной арене, благодаря чему вошел в топ-140 самых кассовых фильмов в истории.

По данным УП «Киновидеопрокат» на своей третьей неделе супергерой собрал в Минске 42,2 тысячи рублей.


На второй строчке по-прежнему «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Юбилейный фильм киновселенной заработал в общей сумме 264,2 млн долларов.

За последнюю неделю «Хан Соло» показал серьезное падение в цифрах сборов, в очередной раз не оправдав надежды Disney. Там еще в преддверии минувших выходных хоть и не скрывали разочарования в связи со слабым стартом ленты (вдвое ниже прогнозов аналитиков), но все-таки призывали не делать выводов, отмечая, что позитивные отзывы зрителей в обозримом будущем могут изменить ситуацию.

В кассы Минска фильм принес еще 30,8 тысяч рублей.

На одну срочку вверх поднялся канадско-американский полнометражный мультфильм-мюзикл режиссера Росса Венокура о прекрасном принце Филиппе, который пытается найти свою истинную любовь. Напомним, это первая работа певицы и актрисы Аврил Лавин после 10-летнего перерыва.

«Распрекрасный принц» заработал в Минске 12,2 тысячи рублей — это третье место.

Следом идет новинка — российское кино «Черновик» (11,5 тысяч рублей). Ставил фильм Сергей Мокрицкий, известный по эпику «Битва за Севастополь». Москвич Кирилл (Никита Волков) работает дизайнером видеоигр, пока не обнаруживает, что его личность полностью стерта. Никто из коллег его не узнает, в квартире живет кто-то другой, а родители и девушка впервые видят. Кирилл узнает о существовании параллельных миров и становится своего рода таможенником, встречая и провожая путешественников между этими мирами.


Топ-5 закрывает «Красный воробей» (10,9 тысяч рублей), дебютировавший в США еще три месяца назад. Главную роль в детективном триллере исполняет Дженнифер Лоуренс, предстающая перед зрителями в образе бывшей артистки Большого театра, которая в силу тяжелых жизненных обстоятельств вынуждена стать сотрудницей российских спецслужб — одновременно смертельно красивой и смертельно опасной.

Билеты в кино можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

***

2 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить 3 парных билета категории VIP на фестиваль «Космос наш!» в Минске бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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