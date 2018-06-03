﻿ Отвлеклась, подключая зарядное устройство: трехлетний ребенок погиб в ДТП в Вилейском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отвлеклась, подключая зарядное устройство: трехлетний ребенок погиб в ДТП в Вилейском районе

04.06.2018 13:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Минчанка с сыновьями попала в аварию в Вилейском районе, погиб трехлетний ребенок, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Отвлеклась, подключая зарядное устройство: трехлетний ребенок погиб в ДТП в Вилейском районе

Трагедия произошла вечером 3 июня. "По предварительным данным установлено, что 35-летняя жительница столицы, управляя личным Ford, двигалась в направлении Минска по автодороге Ушачи – Вилейка. Вблизи д.Жары не справилась с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем кресле трехлетний ребенок погиб, а десятилетний с тяжелыми травмами госпитализирован", – рассказала Т.Белоног.

По ее словам, в ходе опроса женщина пояснила, что отвлеклась от управления, пытаясь подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю.

"Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь). Для определения скорости движения Ford, его технического состояния и иных обстоятельств назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы", - добавила представитель УСК.

Следователи просят граждан, располагающих значимой информацией о случившемся, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Вилейский РОСК (г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52) или по телефонам: (801771) 5-30-74, (801771) 5-60-83.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка с сыновьями попала в аварию в Вилейском районе, погиб трехлетний ребенок, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельской области введен запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика