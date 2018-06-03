Отвлеклась, подключая зарядное устройство: трехлетний ребенок погиб в ДТП в Вилейском районе

Минчанка с сыновьями попала в аварию в Вилейском районе, погиб трехлетний ребенок, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.





Трагедия произошла вечером 3 июня. "По предварительным данным установлено, что 35-летняя жительница столицы, управляя личным Ford, двигалась в направлении Минска по автодороге Ушачи – Вилейка. Вблизи д.Жары не справилась с управлением, после чего автомобиль съехал в кювет, где столкнулся с деревом. В результате ДТП находившийся на заднем сиденье в детском удерживающем кресле трехлетний ребенок погиб, а десятилетний с тяжелыми травмами госпитализирован", – рассказала Т.Белоног.

По ее словам, в ходе опроса женщина пояснила, что отвлеклась от управления, пытаясь подключить зарядное устройство мобильного телефона к прикуривателю.

"Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь). Для определения скорости движения Ford, его технического состояния и иных обстоятельств назначены судебно-медицинские, автотехнические экспертизы", - добавила представитель УСК.

Следователи просят граждан, располагающих значимой информацией о случившемся, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Вилейский РОСК (г. Вилейка, ул. 1 Мая, 52) или по телефонам: (801771) 5-30-74, (801771) 5-60-83.