Домашняя эвакуация. Как вести себя при пожаре

Чтобы обезопасить себя и близких от бед, спасатели советуют выработать собственный план реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС) заблаговременно, чтобы не паниковать и не оказаться в ступоре в экстренной ситуации. На крупных предприятиях для этого всегда есть план эвакуации. Но никто не мешает составить и у себя дома такой же.

ГИБКИЙ ПЛАН

По данным МЧС, у нас в стране 80% ЧС связаны с пожарами в жилом секторе. Поэтому отталкиваться при составлении плана нужно от того, что может случиться с вашим домом. Как говорят спасатели, основу плана можно наметить в общих чертах. Он должен содержать ответы на следующие вопросы: «Что и где может произойти?», «Как я буду действовать? Как эвакуироваться, если оставаться на месте нельзя?», «Где укрываться?», «Что делать, если первый вариант спасения не сработает?», «Какие вещи нужно взять с собой?».

При этом, для оценки реальности выполнения вашего плана личного опыта может быть недостаточно, но если у вас есть знакомые, которые сталкивались или боролись с ЧС, то обратитесь к ним за советом. Также в подготовке плана могут помочь инструкции, листовки, буклеты от спасателей или других экстренных служб.

ИЩЕМ ВЫХОД

Проживающим в многоквартирных домах следует узнать о наличии запасных выходов из здания, о том, как они открываются. Важно не загромождать лестничные клетки и держать открытым доступ к пожарным лестницам.

Если в коридоре образовалось сильное задымление, нужно быстро оценить ситуацию и понять, сможете ли вы благополучно покинуть здание. При этом лифтом пользоваться нельзя. А если в коридоре слишком много дыма, то следует плотно закрыть двери и выбраться на балкон, сообщить по телефону «101» номер своей квартиры и действовать согласно рекомендациям спасателей.

ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Как сообщают спасатели, нужно всегда держать в зоне доступа необходимые вещи: телефон, очки, ключи от квартиры, слуховые аппараты, необходимые лекарства. Если речь идет о таких ЧС, как наводнение, лесные пожары, разрушение жилых домов из-за техногенных катастроф, может потребоваться эвакуация на длительный срок. Поэтому не помешает составить и периодически обновлять комплект неприкосновенного запаса (НЗ). Исходя из расчета на всех членов семьи там должны быть: аптечка первой помощи; консервированные продукты, питьевая вода; радиоприемник и фонарик с запасными батарейками; спички в герметичной упаковке, зажигалки; столовые инструменты; средства индивидуальной гигиены; лекарства, которые употребляют члены семьи. Такой комплект лучше иметь в двух экземплярах, один из которых может храниться в личном автомобиле.

Если на эвакуацию достаточно времени, то к комплекту НЗ следует добавить запасную одежду и обувь. Но при этом важно брать лишь самое необходимое, что можно унести с собой. Комплект НЗ положите в непромокаемую сумку, возьмите с собой документы и наличные деньги.

Как сообщают в МЧС, важно следить за телевизионными и радионовостями, сообщениями экстренных служб. При этом не забудьте прокрутить в голове ваш личный план: способен ли он сработать при ЧС, о которой сообщается. Попутно проверьте комплект вашего НЗ и решите, что еще вам может понадобиться. Если СМИ передают инструкции от чрезвычайных служб, следуйте им, а собственный план сообразуйте с ними.

Евгений ГОНЧАР