Как может выглядеть деревянная дача: компактный домик голландских дачников

Небольшой деревянный дачный домик появился на месте старого вблизи голландского города Утрехт. Простая по форме дача с сюрпризом — у нее две стеклянные стены, которые закрываются деревянными жалюзи специальной конструкции.



Фото: Zecc Architecten

Проектировала дом архитектурная студия Zecc Architecten. Простой по форме домик, когда в нем нет хозяев, не претендует на звание архитектурного шедевра: прямоугольный по форме, простая двухскатная кровля, глухие стены.



Фото: Zecc Architecten



Фото: Zecc Architecten

Совсем другое дело, когда владельцы на даче. Открываются жалюзи и деревянные стены превращаются в стеклянные.



Фото: Zecc Architecten



Фото: Zecc Architecten

Можно заметить, что острая двухскатная кровля с каменной сланцевой черепицей асимметрична, дымоход и стены облицованы красным кедром.



Фото: Zecc Architecten

Домик имеет открытую планировку, а со стороны «спальной зоны» есть антресоль, где можно разместить гостей.



Фото: Zecc Architecten