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Как может выглядеть деревянная дача: компактный домик голландских дачников
Небольшой деревянный дачный домик появился на месте старого вблизи голландского города Утрехт. Простая по форме дача с сюрпризом — у нее две стеклянные стены, которые закрываются деревянными жалюзи специальной конструкции.
Проектировала дом архитектурная студия Zecc Architecten. Простой по форме домик, когда в нем нет хозяев, не претендует на звание архитектурного шедевра: прямоугольный по форме, простая двухскатная кровля, глухие стены.
Совсем другое дело, когда владельцы на даче. Открываются жалюзи и деревянные стены превращаются в стеклянные.
Можно заметить, что острая двухскатная кровля с каменной сланцевой черепицей асимметрична, дымоход и стены облицованы красным кедром.
Домик имеет открытую планировку, а со стороны «спальной зоны» есть антресоль, где можно разместить гостей.
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Простая по форме дача оказалась с сюрпризом - стеклянные стены и антресоль под крышей.
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