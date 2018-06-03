Извержение вулкана Фуэго пошло на спад

16 часов длилась активная фаза извержения. Жертвами стихийного бедствия, по последним данным, стали 25 человек. Пострадавших – около трёхсот.



Сейчас высота столба пепла достигает 4,5 километров, ранее он поднимался до десяти. Тем не менее, картина ужасающая: потоки лавы в прямом смысле затопили населённые пункты. Нынешнее извержение Фуэго уже назвали самым мощным за последние годы. Данных по числу пропавших без вести пока нет – сейчас все силы брошены, чтобы эвакуировать людей из зоны бедствия. В трёх департаментах Гватемалы введён красный уровень опасности. Вулкан находится всего в 50 километрах от столицы страны – рядом расположен аэропорт, он временно закрыт. В Гватемале объявлен трёхдневный траур.