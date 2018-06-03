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Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза «Кинотавра»

04.06.2018 13:46 — Разное | ОНТ  
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Актриса и режиссёр Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза сочинского  «Кинотавр». Президент фестиваля Александр Роднянский вручил награду дочери актрисы, балерине Анне Нахапетовой. 

На фестивале состоялся премьерный показ фильма «Не чужие». К съёмкам ленты Вера Глаголева приступила за пять месяцев до своей смерти. Фильм завершила её подруга и продюсер Наталья Иванова. Народная артистка России Вера Глаголева (1956 – 2017 гг.) снялась почти в 50 фильмах и сериалах. В 1990 году она дебютировала как режиссёр. На её счету – семь снятых картин.

 
 
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Президент «Кинотавра» Александр Роднянский вручил награду дочери актрисы, балерине Анне Нахапетовой.
 
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