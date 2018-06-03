Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза «Кинотавра»

Актриса и режиссёр Вера Глаголева посмертно удостоена почётного приза сочинского «Кинотавр». Президент фестиваля Александр Роднянский вручил награду дочери актрисы, балерине Анне Нахапетовой.

На фестивале состоялся премьерный показ фильма «Не чужие». К съёмкам ленты Вера Глаголева приступила за пять месяцев до своей смерти. Фильм завершила её подруга и продюсер Наталья Иванова. Народная артистка России Вера Глаголева (1956 – 2017 гг.) снялась почти в 50 фильмах и сериалах. В 1990 году она дебютировала как режиссёр. На её счету – семь снятых картин.