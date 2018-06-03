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Неизвестные избили продюсера Киркорова и похитили у него 1 млн рублей

04.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Неизвестные избили продюсера Киркорова и похитили у него 1 млн рублей

Группа неизвестных напала на Александра Яковлева в Москве, сообщают СМИ.

Продюсер Филиппа Киркорова и Лолиты возвращался домой, когда его избили и обокрали. Мужчина нес собой сумку с миллионом рублей. Внезапно на него напали неизвестные и принялись избивать, а также нанесли несколько сильных ударов в височную область.

Сам Яковлев рассказывает, что похищенные деньги планировал потратить на покупку автомобиля своему брату. А кроме крупной суммы, в сумке были банковские карты и документы продюсера. Известно, что Яковлеву не потребовалась госпитализация.

Вместе с продюсером работают такие известные артисты как Филипп Киркоров, Лолита, Юлия Ковальчук и другие.

Источник: БЕЛТА

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Группа неизвестных напала на Александра Яковлева в Москве, сообщают СМИ. Продюсер Филиппа Киркорова и Лолиты возвращался домой, когда его избили и...
 
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