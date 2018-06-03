Алмазная живопись — выбор лоевчанки

В давние времена рукоделием в совершенстве владели все женщины. Такую популярность данный вид творчества снискал не только из-за красоты изделий и их потребности в быту, но и потому, что никогда не позволял оставаться в праздности, которая, как известно, является началом греха. В современном обществе от благородной традиции отошли. В наши дни это искусство существует больше как хобби. А многообразие вариаций ручной работы по-настоящему впечатляет. Например, алмазная вышивка. В данной технике создаёт роскошные картины лоевчанка Галина ГЛЕЗОВА.

Для этого ей не требуется игла и нить, а необходимо только аккуратно приклеивать маленькие кристаллы на тканевую поверхность по определенной схеме. Изумительные по красоте сюжеты создаются из сотен камней 2,5 мм круглой или квадратной формы, напоминающих по внешнему виду стразы Сваровски. На одну картину уходит примерно месяц ежедневного труда, требующего от мастерицы особого внимания и усидчивости. Но результат стоит того. Изображения, созданные с помощью страз по методу мозаики, отличаются оригинальным дизайном, роскошным видом и напоминают вышивку ювелирным бисером. Оказавшись в гостях у героини публикации, первым, что сразу же привлекло взор, оказались сверкающие картины на стенах, поразившие своей уникальностью. Никогда раньше не доводилось видеть нечто подобное.

Галина — творческая натура. С детства она хорошо рисовала. А вот любовь к рукоделию привила мама Анна Ивановна Чигоревская, обучившая дочку всем премудростям декоративно-прикладного искусства.

Вместо бесполезного коротания вечеров за телевизором Галина вязала, вышивала, занималась макраме, лоскутным шитьём. О существовании алмазной живописи она узнала два года назад от знакомой из России. «Я сразу же поняла: это то, что я искала, — говорит мастерица. — Первую работу мы делали вдвоём с мамой. Получилась изящная рябина, сверкающая многочисленными гранями пёстрых оттенков». Выйдя на заслуженный отдых, свободного времени стало гораздо больше. Появилась долгожданная возможность для реализации творческого потенциала. «Я счастлива, что могу никуда не спешить и заниматься любимым делом, которое приносит мне удовольствие и вдохновение, окрашивает жизнь яркими красками», — радостно восклицает Г.В. Глезова.

В последнее время мастерица увлеклась алмазной вышивкой портретов. Умелице необходимо четко и точно выложить изображение камнями по схеме. Это очень сложный процесс, ведь здесь задействовано большое количество цветов и мельчайших оттенков страз. Такие картины — настоящий шедевр. Кроме этого, бриллиантовая мозаика не теряет своих качеств и не выцветает с течением времени, что позволяет передавать настоящую игру света и теней.

Среди творческих работ рукодельницы особое место занимает её портрет с сыном. В планах — запечатлевать таким образом все памятные события в жизни семьи. Муж Сергей и сын Станислав восхищаются талантом Галины и являются преданными ценителями её искусства, поддерживая родного человека во всех творческих начинаниях.

Ольга Крупейченко, «ЛК».

Фото автора.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Алмазная живопись — выбор лоевчанки В давние времена рукоделием в совершенстве владели все женщины. Такую популярность данный вид творчества снискал не только из-за красоты изделий и их...