Отличница, активистка и просто красавица

Молодость — это время интересных начинаний и открытий, позитивной энергии и желания удивлять мир. Главное — уметь радоваться жизни и верить в собственные силы, считает лоевчанка Анастасия КАТИОН, которая успевает не только постигать азы будущей профессии, но и находить время для раскрытия творческого потенциала.

Настя умна, целеустремлённа, энергична и чётко знает, чего хочет от жизни, так говорит о дочери Алла Владимировна. Эти черты характера помогают девушке добиваться успехов в любом деле. Но главное для неё — это учёба, которая, по её мнению, является фундаментом благополучия, успешной карьеры и счастья в жизни. И сейчас, постигая профессию юриста в Гомельском университете им. Ф. Скорины, студентка стремится овладеть знаниями в полной мере.

Несмотря на постоянную занятость, Анастасия находит время и на любимое увлечение в сфере красоты. За её плечами — школа моделей «Арт-Мода», которую она закончила с красным дипломом. После обучения героиня нашей публикации снималась в рекламном ролике от кондитерской фабрики «Спартак», получила от проекта много ярких и незабываемых эмоций.

Интересные деловые предложения о сотрудничестве в Минске и за рубежом продолжают поступать в её адрес. Но из-за учёбы пока приходится отвечать отказом.

Также юная модель принимала участие в кастинге на национальный конкурс «Мисс Беларусь-2018». Она — первая девушка из Лоевского района, которая решилась на это. «Под пристальным взглядом профессионалов модного бизнеса непросто выполнять задания, — признаётся юная конкурсантка. — Было немного волнительно. И хоть в финал не прошла, но не расстраиваюсь и ни о чём не жалею. Для меня участие в конкурсе — полезный опыт. Теперь я знаю секрет успеха на подобных мероприятиях: уверенность, искренность и харизма. Для этого надо постоянно работать над собой, заниматься самообразованием, заботиться не только о внешней красоте, но и раскрывать внутренний потенциал своей личности».

Чтобы всегда быть в форме, девушка придерживается здорового образа жизни, правильного питания, много внимания уделяет уходу за своей внешностью.

Анастасия Катион — яркий пример представителей молодёжи, которые умеют ценить свое время, не тратят его впустую, постоянно находят занятие по душе и при этом стараются быть полезными обществу. Юной красавице хочется пожелать успехов в учёбе, достижения поставленных целей, много ярких и незабываемых событий в жизни.

Ольга Пикус, «ЛК».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отличница, активистка и просто красавица Молодость — это время интересных начинаний и открытий, позитивной энергии и желания удивлять мир. Главное — уметь радоваться жизни и верить в собственные силы,...