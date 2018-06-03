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И стала пенсия началом новой жизни

04.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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И стала пенсия началом новой жизни И стала пенсия началом новой жизни И стала пенсия началом новой жизни И стала пенсия началом новой жизни И стала пенсия началом новой жизниПенсия… Одни мечтают о ней, а другие считают, что в этот период их жизни всё лучшее заканчивается. И дело даже не в материальных благах. Куда тяжелей психологический гнет. Резко снижается круг общения, тяготит осознание, что ты никому не нужен, сфера деятельности замыкается сугубо на домашних и семейных делах. Что делать, чтобы не впасть в отчаяние? Сидеть в четырех стенах, копить болячки и киснуть — не самый лучший выход. Нужно помнить, что избыток свободного времени дарит массу новых возможностей! Никогда не поздно начать что-то новое или забытое старое, но приятное и полезное. Говорят, что в сорок лет жизнь только начинается. После знакомства с супругами Мельниковыми из Ручаёвки я поняла, что в 60-70 она может бить ключом. И многое зависит от нас самих.
И стала пенсия началом новой жизни И стала пенсия началом новой жизниПереступив порог дома, я на мгновение подумала, что попала в музей вышивки: везде в комнатах красовались ручники, дорожки, покрывала, подушки, скатерти, иконы и картины, играющие яркими красками. Работы, выполненные крестиком и гладью, поистине завораживали. Чтобы создать подобную красоту, действительно, нужна целая жизнь. Но я ошибалась, создавались эти работы тогда, когда в окошко постучала седая осень.
Екатерина Ивановна и Вячеслав Евгеньевич родились в пятидесятые годы. Жили в разных районах, но в одинаковых условиях, потому что родители всю жизнь посвятили труду на земле, восстановлению разрушенного в годы войны.
— Закончив 8 классов, я даже не думала поступать куда-то, — вспоминает Екатерина Ивановна. — Какая учёба? Местному хозяйству нужны были рабочие руки. Да и я понимала, что родителям трудно поднимать пятерых детей, поэтому мечтала скорее пойти на свой хлеб. А трудиться в колхозе было почётно. В моей трудовой книжке только две записи: принята на работу и уволена в связи с достижением пенсионного возраста. Все эти годы доила коров в совхозе «Заря». Менялась жизнь, другими становились условия труда, но желание приносить пользу росло в геометрической прогрессии. И всё получалось. С мужем познакомились в деревне, он работал водителем, а последние 20 лет — трактористом.
В 70-80 годы невесты перед свадьбой уже не готовили себе приданое, не вышивали долгими зимними вечерами. И наша героиня тоже занималась другими делами, ведь работа на ферме во все времена требовала много сил и здоровья. В дружной семье Мельниковых росло четверо сыновей. Супруги работали с огоньком и в хозяйстве, и дома: обрабатывали землю, держали коров, свиней, птицу. С гордостью провожали детей в армию, праздновали их свадьбы, радовались рождению внучат. В заботах и хлопотах пролетели годы, незаметно подкралась пора заслуженного отдыха. Дома дел всегда хватает, но ежедневная рутина не может заменить пульсирующий ритм деятельного человека. И когда однажды Екатерина Ивановна увидела у соседки Валентины Данильченко вышитые дорожки, сразу поняла: «Это моё!». С неописуемым азартом делала женщина копии букетов и натюрмортов, животных и просто сюжетных картинок. Стежок за стежком умелым движением иголочки она словно вдыхала жизнь в появившиеся на полотне эскизы. Первые работы вышивала гладью, позже перешла на крестик. Много узоров заимствовала у Анны Тихоненко, с легкой руки которой начала работать над созданием икон. Первое творение Екатерины Мельниковой появилось 10 лет назад, а сегодня сосчитать все работы просто невозможно. Многие из них создают уют в домах, где живут дети, т.е. перекочевали в Малиновку, Брагин, Жлобин, Мозырь. А ведь изначально пристрастие к этому увлечению Екатерина Ивановна получила как наследство от бабушки мужа, Натальи Даниловны Мельниковой, когда взяла в руки ручник, вышитый маленьким крестиком. Полотно за сто лет протёрлось, но энергетика до сих пор осталась. И наша героиня хранит эту работу как дар, как семейную реликвию.
Вячеславу Евгеньевичу нравилось занятие жены, видел он её горящий взгляд, поддерживал все инициативы в поиске ниток, ткани, игл, канвы. Порой подшучивал мужчина над супругой: «Себе занятие нашла, а мне что делать?» Мельниковы похожи друг на друга, поэтому супруг тоже не смог сидеть без дела. Во дворе всё сделано его руками, вокруг порядок и чистота. Но внимание привлекает другое. Давно уже приобрела эта семья себе маленький трактор, только вот он отличается от всех. Например, чтобы укрыться от непогоды, рачительный хозяин соорудил своеобразную кабину. А если вдруг лучи солнца будут слепить глаза, смастерил интересное затемненное окошко, которое в любую минуту можно поднять и опустить. Даже кузов оборудовал с особым шиком и блеском.
Было очень трудное время, когда Вячеслав Евгеньевич заболел, перенес инсульт, долго не разговаривал. Вместе с женой они пережили трудные минуты, перебороли болезнь. Их искренняя забота друг о друге очевидна в каждом движении. Приятно было видеть, когда мужчина, показывая на скамеечку во дворе, трогательно и заботливо произнес: «Катерина, присядь на минутку, давай отдохнем!»
Дай Бог этим людям здоровья, мира, благополучия и радости от предстоящих встреч с внуками, ведь 9 маленьких человечков, приезжая в гости, не дают скучать бабушке и дедушке.
В мультфильме про Простоквашино почтальон Печкин произносит золотые слова: «Я, может, только жить начинаю — на пенсию выхожу!» Мне кажется, что в семье Мельниковых пенсия стала началом нового витка жизненной спирали.
Наталья Апанасенко, «ЛК».
Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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Пенсия… Одни мечтают о ней, а другие считают, что в этот период их жизни всё лучшее заканчивается. И дело даже не в материальных благах. Куда тяжелей...
 
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