Любят Малиновку сельчане

Живёт на земле человек. Он маленький, а земля огромная. Но он любит эту планету, потому что на ней есть родной и близкий сердцу уголок, потому что не представляет себя без шелеста луговых трав, без звонкой песни ручья, без звёздного ночного неба. Правильно писал ещё в прошлом столетии великий белорусский песняр Якуб Колос: «Нет для человека ничего прекраснее и дороже Родины. Человек без Родины — нищий человек».

Учащиеся Малиновской школы с огромной заинтересованностью восприняли известие о том, что текущий год объявлен Годом малой родины, ведь для них родная деревня — это не только место, где они родились, но ещё и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции односельчан. Это место, где каждая пядь земли имеет свою историю, которую нужно знать, ибо без прошлого мы не сможем правильно построить своё будущее.

Старшеклассники, не сомневаясь ни минуты, поддержали инициативу библиотекаря А. Кузьменко и вместе с классным руководителем 7 класса З. Чепего провели большую исследовательскую работу: изучали архивные документы, фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, знакомились с историей деревни, писали сочинения, готовили сообщения. Поставленная цель узнать как можно больше и поделиться знаниями с друзьями была достигнута. Итоговое мероприятие они решили провести в форме устного журнала. Анна Николаевна подготовила книжную вставку, ребята создали короткие видеоролики, принесли фотографии и сообщения. Каждая страничка журнала, казалось, завораживала собравшихся, и они слушали выступления друзей, затаив дыхание. Немногие знали, что в 1897 году был основан хутор Малинки, который состоял из одного двора и 11 жителей. Владение принадлежало семье Кушнерова. В 1926 году хутор переименовали в поселок Малиновка, и проживало здесь уже 57 человек. Некоторые ребята были удивлены, узнав, за что раскулачивали и ссылали за пределы Беларуси их земляков. Одни загорелись желанием узнать родословную своей семьи, а другие решили поступать учиться на исторический факультет, чтобы знать историю родины досконально.

Страничка устного журнала «И пусть поколения помнят…» тронула ребят до слез. Они просто никогда не задумывались о том, что в годы войны погибло 27 миллионов человек: 19 тысяч — в день, 793 — в час, 13 — в минуту. И если сейчас объявить по каждому минуту молчания, страна молчала бы 32 года. Это страшно, но для того, чтобы дорожить настоящим, нужно знать свое прошлое. В 1943 году Малиновка была сожжена, в боях за деревню и окрестности погибли 599 советских солдат (похоронены в братской могиле в центре агрогородка). Не вернулись с фронта 112 земляков. А сколько людей во время оккупации оказались далеко от родной земли… Строки из письма бывшей узницы концлагеря Татьяны Дмитриевны Поливач заставили содрогнуться всех присутствующих. «Когда началась война, нас увезли в Германию на принудительные работы в концлагерь, где всех делили по категориям — пришивали нам цветные тряпочки. Точно помню, что тех, у кого были розовые тряпочки, сжигали в печи. Синие, красные, желтые пришивали всем, кто сдавал кровь и работал. Люди пухли от голода, и самым вкусным блюдом были вареные лягушки. На территории лагеря находился роддом, где над младенцами проводились опыты. За этим зданием выкопали огромную яму, куда выкидывали уже ненужных детей».

Страничка «Послевоенные годы» поведала о возрождении Малиновки после огненных событий. Не представляли современные школьники, как их бабушки и дедушки пахали на коровах землю, работали сутками, да еще и умудрялись в короткие перерывы петь песни, радуясь наступающему дню и хорошему урожаю. С особым трепетом рассматривали мальчишки и девчонки книги «Память» и «Вызначаліся працай», повествуя о своих родственниках.

Последняя страничка «Современность» была самой обсуждаемой. Дети наперебой рассказывали о деревне и ее жителях, о достижениях и задачах. В глазах школьников появился живой огонек, символизирующий веру, любовь и надежду. Хочется верить, что они искренне любят свою малую родину. Пусть же эта любовь будет неугасаемой. Ведь за ними, молодыми, — будущее родной деревни и нашей большой Родины.

Записала Наталья Апанасенко, «ЛК».

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