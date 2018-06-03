В ГАИ рассказали, где в июне будут работать мобильные камеры фотофиксации

С целью неукоснительного соблюдения скоростных ограничений в местах концентрации ДТП столичная ГАИ обнародовала график работы мобильных датчиков автоматической фиксации нарушений скоростного режима движения в июне 2018 года.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Работать камеры скорости будут на каждом участке с 21.00 до 03.00.

Дата Контролируемое направление Скоростные ограничения км/ч 5.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 6.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 проспект Независимости, 131/2 проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 60 60 60 60 60 60 7.06 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 проспект Победителей, 4 проспект Независимости, 131/2 проспект Партизанский, 75 Пр. Пушкина, 70а 60 60 60 60 60 60 8.06 проспект Партизанский, 108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60 9.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 10.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 проспект Партизанский, 23 проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 60 60 60 60 60 60 11.06 проспект Независимости, 156 проспект Независимости, 131/2 проспект Пушкина, 70а улица Кальварийская, 25 проспект Победителей, 53/1 проспект Победителей, 4 80 60 60 60 60 60 12.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 проспект Партизанский, 108 60 60 60 60 60 60 13.06 проспект Победителей, 4 проспект Независимости, 131/2 проспект Партизанский, 75 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 проспект Независимости, 99 60 60 60 60 60 60 14.06 проспект Партизанский, 108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60 15.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 16.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 проспект Партизанский, 108 60 60 60 60 60 60 17.06 проспект Победителей, 4 проспект Независимости, 131/2 проспект Партизанский, 75 улица Кальварийская, 58 /1 проспект Независимости, 45 проспект Независимости, 99 60 60 60 60 60 60 18.06 проспект Партизанский, 108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60 19.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 20.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 проспект Независимости, 131/2 проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 60 60 60 60 60 60 21.06 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 проспект Победителей, 4 проспект Независимости, 131/2 проспект Партизанский, 75 проспект Пушкина, 70а 60 60 60 60 60 60 22.06 проспект Партизанский, 108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60 23.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 24.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 проспект Партизанский, 23 проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 60 60 60 60 60 60 25.06 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 проспект Победителей, 4 проспект Независимости, 131/2 проспект Партизанский, 108 проспект Пушкина, 70а 60 60 60 60 60 60 26.06 проспект Партизанский, д.108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60 27.06 проспект Партизанский, 75 проспект Независимости, 156 проспект Пушкина, 70а поспект Победителей, 4 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 60 80 60 60 60 60 28.06 проспект Независимости, 99 проспект Партизанский, 147 улица Казинца, 49 проспект Партизанский, 23 проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 60 60 60 60 60 60 29.06 улица Кальварийская, 58/1 проспект Независимости, 45 улица Кальварийская, 25 проспект Независимости, 131/2 проспект Независимости, 99 проспект Пушкина, 70а 60 60 60 60 60 60 30.06 проспект Партизанский, 108 проспект Победителей в районе пересечения с улицей Веснинка пересечение проспекта Независимости с улицей Рогачевской проспект Победителей, 53/1 улица Маяковского, 24 проспект Партизанский, 23 60 80 80 60 60 60

Мобильные датчики контроля скорости также будут работать по нечетным числам на Партизанском проспекте, 108 и проспекте Независимости, 156. По четным числам камеры будут расположены на проспекте Партизанском, 23 и на пересечении проспекта Независимости с улицей Рогачевской. Эти датчики будут контролировать скорость движения транспортных средств с 07.00 до 20.00.

Еще две камеры скорости будут установлены в районе 32-го и 34-го километра внешнего кольца МКАД (ограничения 90 км/ч). Работать они будут круглосуточно.