К международному Дню бега минчан зовут обогнать Солнце

6 июня весь мир отмечает международный День бега, а потому в этот день в Парке Победы состоится необычный забег «Обгоняя Солнце». Это один из этапов масштабного проекта, и Минск стал одним из 24 городов по всему миру, которые участвуют в акции.



Забег отважных, 9 мая 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Масштабный беговой проект Let’s outrun the sun инициировала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. По задумке организаторов, в разных частях света (стартующая в Австралии акция будет двигаться по 24-м часовым поясам) на дистанцию выйдут как профессиональные спортсмены, так и обычные любители бега. Благо, предложенная трасса подойдет участниками с любым уровнем подготовки — бежать надо всего одну милю (1,6 километра).

В Минске забег стартует в 15.00. Возглавить погоню за Солнцем в Минске вызвалась одна из сильнейших спортсменок страны, рекордсменка Беларуси на марафонской дистанции, обладательница 5-ого места на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и 4-ого места (2016 год) престижного Лондонского марафона Ольга Мазуренок.

Для участия в пробеге надо зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации легкой атл етики .