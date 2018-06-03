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К международному Дню бега минчан зовут обогнать Солнце

04.06.2018 13:42 — Разное | Tut.by  
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6 июня весь мир отмечает международный День бега, а потому в этот день в Парке Победы состоится необычный забег «Обгоняя Солнце». Это один из этапов масштабного проекта, и Минск стал одним из 24 городов по всему миру, которые участвуют в акции.


Забег отважных, 9 мая 2018 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Масштабный беговой проект Let’s outrun the sun инициировала Международная ассоциация легкоатлетических федераций. По задумке организаторов, в разных частях света (стартующая в Австралии акция будет двигаться по 24-м часовым поясам) на дистанцию выйдут как профессиональные спортсмены, так и обычные любители бега. Благо, предложенная трасса подойдет участниками с любым уровнем подготовки — бежать надо всего одну милю (1,6 километра).

В Минске забег стартует в 15.00. Возглавить погоню за Солнцем в Минске вызвалась одна из сильнейших спортсменок страны, рекордсменка Беларуси на марафонской дистанции, обладательница 5-ого места на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и 4-ого места (2016 год) престижного Лондонского марафона Ольга Мазуренок.

Для участия в пробеге надо зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации легкой атлетики.

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Теги: Минск
 
 
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6 июня весь мир отмечает международный День бега, так что в этот день в Парке Победы состоится необычный забег "Обгоняя Солнце".
 
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