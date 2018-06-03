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Инженера не взяли в армию из-за веса, а он похудел на 43 кг: "Уже не только жир, но и немного мышц"

04.06.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «Лучше, чем вчера» — о том, как белорусы отказываются от вредных привычек и выбирают ЗОЖ. Публикуем историю Сергея Пузикова из Солигорска: в 27 лет он весил 129 кг, в 32 года — 86 кг. 


Фото: из личного архива

— Мой активный «массонабор» начался после 22 лет. И, наверное, как часто это бывает, из-за успешной женитьбы. Начались плотные обеды и ужины с картошечкой и котлетами, макаронами с подливкой, салатики с майонезом и так далее. Ну и, конечно, как без десерта? Увеличилось число посиделок за бутылочкой с друзьями и родственниками Признаться честно, мне все очень даже нравилось: считалось, что с животом растет и авторитет в обществе.

В 2009 году одновременно произошло два события: ребенку исполнилось три года,  я успешно окончил университет. Казалось бы, живи и радуйся! Но так не думал военкомат. Единственным способом «откосить» был мой вес. Добрать оставалось чуть-чуть. В итоге на медкомиссию я пришел, как казалось тогда, с рекордными 105 кг при росте в 175 см. И благополучно получил отсрочку на полгода, чтобы привести себя в форму.

Вот почему тогда меня было не закрыть в темной сырой комнате на пару месяцев в какой-нибудь больничке? А меня отправили домой, к прежнему рациону. Через полгода весы показали — 112 кг. Заветный военный билет был в кармане. Ну и как такое дело не отметить! Но останавливаться на достигнутом я не собирался. Алкоголь, сидячий образ жизни, перекусы в виде пицц, беляшей и прочего фастфуда, переедание на ночь сделали меня к концу 2011 года — то есть в полных 27 лет — человеком с весом в 129 кг.


Фото: из личного архива

Помню, что 11 февраля 2012 года я проснулся в 5.00 с головной болью от чрезмерной порции алкоголя накануне. Никак не мог уснуть. Зашел в соцсети, увидел онлайн однокурсника. На мой вопрос «Дима, ты чего не спишь в такую рань?» он мне ответил: «Сижу на диете — не спится».

Вот тогда и я решил попробовать. Все стандартно: отказ от сладкого, по минимуму мучного, овсянка по утрам, мясо, овощи. Шло неплохо — и уже к августу я весил 107 кг. Но командировка в Туркменистан внесла коррективы. Новые знакомства, алкоголь и большое количество арбузов, дынь и винограда приблизили меня к 115 кг. Где-то год длилась безуспешная борьба с весом с помощью разных диет: яично-апельсиновая, японская, гречнево-кефирная. Все без толку, заканчивалось срывом.

В общем, в 29 лет мой вес практически не менялся: 115 — 120 кг. Именно тогда я узнал про высокобелковую диету — Дюкан. И решил попробовать. Ни в коем случае не рекламирую ее! Есть и плюсы, и минусы. Но она мне пошла. Не считал никаких калорий, главное — минимум углеводов, побольше белка и овощей. За девять месяцев я стал весить 86 кг. Во время диеты не занимался спортом: без углеводов никаких сил. Товарищи начали троллить: раньше ты был веселее, а сейчас «дрищ».

В ноябре 2016 года решил немного походить в зал, занялся силовыми тренировками. И меня зацепило. Отказался полностью от алкоголя, питание — только правильное. Сейчас вешу 91−93 кг. Но это уже не только жир, а немного мышечной массы.

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Теги: знакомства
 
 
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