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Умер Леонид Неведомский
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
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О том, когда и где состоится церемония прощания с народным артистом РФ, будет сообщено дополнительно.
Неведомский родился 13 октября 1939-го в Витебске в семье военного хирурга и микробиолога. Отслужив, в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончил это высшее учебное заведение в 1967-м, после чего его пригласили в труппу БДТ.
За 51 год, которые он служил в этом театре, Неведомский сыграл более 40 ролей. Кроме того, известен и своими ролями в кино, которых у него более 100. Путь в кинематографе начался для Леонида Неведомского также в 1960-е годы.
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Фото: ТАСС О том, когда и где состоится церемония прощания с народным артистом РФ, будет сообщено дополнительно. Неведомский родился 13 октября 1939-го в...
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