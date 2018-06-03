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Умер Леонид Неведомский

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Фото: ТАСС

О том, когда и где состоится церемония прощания с народным артистом РФ, будет сообщено дополнительно.

Неведомский родился 13 октября 1939-го в Витебске в семье военного хирурга и микробиолога. Отслужив, в 1963 году поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс к режиссеру БДТ Розе Сироте. Окончил это высшее учебное заведение в 1967-м, после чего его пригласили в труппу БДТ. 

За 51 год, которые он служил в этом театре, Неведомский сыграл более 40 ролей. Кроме того, известен и своими ролями в кино, которых у него более 100. Путь в кинематографе начался для Леонида Неведомского также в 1960-е годы. 
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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Фото: ТАСС О том, когда и где состоится церемония прощания с народным артистом РФ, будет сообщено дополнительно. Неведомский родился 13 октября 1939-го в...
 
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