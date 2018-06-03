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Беларусь предлагает восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией - МИД
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
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"Надо пристально посмотреть на весь спектр двустороннего сотрудничества, потенциал которого не используется в полной мере. Есть новые сферы, где можно достичь максимального результата", - заявил глава белорусского МИД, отметив, что в последнее время отношения между нашими странами начали развиваться активнее.
Он отметил, что ранее белорусско-монгольское сотрудничество недооценивалось, а товарооборот, к сожалению, был небольшим, передает
Важно, по мнению Макея, и восстановление политического диалога (предыдущий визит главы монгольского МИДа в нашу страну произошел 17 лет назад).
Нынешний визит должен придать новый импульс белорусско-монгольскому взаимодействию. По итогам встречи стороны договорились проработать обмен визитами на высшем уровне.
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ФОТО: БелТА "Надо пристально посмотреть на весь спектр двустороннего сотрудничества, потенциал которого не используется в полной мере. Есть новые сферы, где...
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