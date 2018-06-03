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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предлагает восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией - МИД ФОТО: БелТА "Надо пристально посмотреть на весь спектр двустороннего сотрудничества, потенциал которого не используется в полной мере. Есть новые сферы, где...

", - заявил, отметив, что в последнее время отношения между нашими странами начали развиваться активнее.Он отметил, что ранее белорусско-монгольское сотрудничество недооценивалось, а товарооборот, к сожалению, был небольшим, передаетВажно, по мнению Макея, и восстановление политического диалога (предыдущий визит главы монгольского МИДа в нашу страну произошел 17 лет назад).Нынешний визит должен придать новый импульс белорусско-монгольскому взаимодействию. По итогам встречи стороны договорились проработать обмен визитами на высшем уровне.