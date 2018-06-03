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В Пружанах двухлетний ребенок выпал из окна
04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
- Вчера примерно в 11.25, находясь в квартире по месту жительства, расположенной на первом этаже, двухлетний мальчик залез на подоконник и, надавив на москитную сетку, выпал с ней на улицу с высоты двух с половиной метров. Ему были причинены телесные повреждения, с которыми он госпитализирован. В это время в квартире находились мать ребенка и еще трое детей. Семья характеризуется положительно.
По данному факту Пружанским РОСК проводится проверка.
В УСК по Брестской области напоминают, что москитные сетки не предназначены для защиты от падения. С этой целью на окна могут быть установлены металлические решетки.
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал: - Вчера примерно в 11.25, находясь в квартире по месту жительства,...
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