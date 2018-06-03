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В выходные на Брестчине утонули два человека

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал:

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины произошедшего.  Эта трагедия - не единичный случай в выходные. Так, 3 июня ночью в водоеме вблизи деревни Малая Колпеница Барановичского района во время ночной рыбалки утонул 53-летний рыбак, житель Барановичей. Его тело обнаружили только в 18.00 3 июня.

Вячеслав Симаков дополнил, что вчера в Бресте был спасен местный житель. 34-летний брестчанин в состоянии сильного алкогольного опьянения решил искупнуться в заливе реки Мухавец и стал тонуть. Его спасла дежурная бригада ОСВОД спасательной станции № 1 областного центра.

В областном ОСВОД напомнили, что с начала года на Брестчине утонули 16 человек, в том числе один ребенок, а с начала купального сезона, с мая, - 8 человек. Спасено 10 человек, в том числе - один ребенок.
 
Теги: Брест
 
 
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Ведущий специалист областной организации ОСВОД Вячеслав Симаков рассказал: - По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причины...
 
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