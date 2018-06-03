В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число жертв взрыва около университета в Кабуле выросло до 14 человек Ранее речь шла о трех погибших. Сообщается, что возле кабульского политеха сегодня собирались афганские религиозные деятели. Террорист-смертник привел в...

Ранее речь шла о трех погибших.Сообщается, что возле кабульского политеха сегодня собирались афганские религиозные деятели. Террорист-смертник привел в действие взрывчатку тогда, когда люди стали выходить из зала после встречи, которая была посвящена проблемам безопасности Афганистана.На конференции по безопасности, где участвовали более 2000 представителей исламского духовенства, приняли фетву (религиозное предписание) против террора и войны в Афганистане.В Кабуле за сегодня это не единичный взрыв. Еще один прогремел в 5-м полицейском округе. Данных о погибших или раненых в результате этого взрыва пока не было.