﻿ Президенты Беларуси и Монголии могут встретиться в ближайшие дни в Циндао. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президенты Беларуси и Монголии могут встретиться в ближайшие дни в Циндао

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A
БЕЛТА.





Читайте также

Беларусь предлагает восполнить пробелы в экономическом сотрудничестве с Монголией - МИД
В свою очередь Владимир Макей уточнил, что среди предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече во время саммита ШОС будет развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Также глава внешнеполитического ведомства Беларуси сказал, что могут быть затронуты и другие темы, например, сотрудничества в гуманитарной сфере. Владимир Макей сообщил, что сейчас в Беларуси проходят обучение лишь пять студентов из Монголии, а это, конечно, очень мало. 

Также глава МИД Беларуси уточнил, что Беларусь и Монголия прорабатывают к подписанию в перспективе ряд двусторонних документов.

Фото: БЕЛТА
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Дешево не получится. Сколько стоит построить загородный дом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Кировец
04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика