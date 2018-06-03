В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президенты Беларуси и Монголии могут встретиться в ближайшие дни в Циндао БЕЛТА. ...

В свою очередь Владимир Макей уточнил, что среди предполагаемых к обсуждению вопросов на встрече во время саммита ШОС будет развитие политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Также глава внешнеполитического ведомства Беларуси сказал, что могут быть затронуты и другие темы, например, сотрудничества в гуманитарной сфере. Владимир Макей сообщил, что сейчас в Беларуси проходят обучение лишь пять студентов из Монголии, а это, конечно, очень мало.Также глава МИД Беларуси уточнил, что Беларусь и Монголия прорабатывают к подписанию в перспективе ряд двусторонних документов.Фото: