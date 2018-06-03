﻿ В Минске будут судить крупного мошенника, обманувшего 36 человек и 8 предприятий. 21.by
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В Минске будут судить крупного мошенника, обманувшего 36 человек и 8 предприятий

04.06.2018 14:12 — Разное | Беларусь Сегодня  
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ФОТО: СК

По данным СК, в 2012-2014 годах под предлогом развития бизнеса мошенник обманом завладел более чем 120 тыс. рублей, обманув в общей сложности 12 человек. Кроме того, он не рассчитался за поставку автозапчастей и принадлежностей с 8 фирмами.

Мошенник ловко убеждал контрагентов в своей состоятельности, составлял договоры займа и предоставлял расписки. Некоторым кредиторам вначале даже выплачивал процент за пользование деньгами. Но позже переставал выходить на связь, менял номера телефонов и место жительства. 

Еще одним способом заработка фигуранта было мнимое трудоустройство в купленную им в 2016 году фирму. Взнос устраиваемых на работу (всего откликнулось на рекламу пятеро) составлял около 300 рублей. Обещанной работы они так и не получили.


Кроме этого, от действий мошенника в интернете пострадали 19 человек, которым фигурант продал различные гаджеты на сумму более 8 000 рублей. После оплаты заказ якобы отправлялся маршрутными такси либо почтой и по независящим от него причинам «терялся», рассказали в СК. 

Уголовное дело прокурором направлено в суд.


 
 
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ФОТО: СК По данным СК, в 2012-2014 годах под предлогом развития бизнеса мошенник обманом завладел более чем 120 тыс. рублей, обманув в общей сложности 12 человек....
 
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