ФОТО: СК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске будут судить крупного мошенника, обманувшего 36 человек и 8 предприятий ФОТО: СК По данным СК, в 2012-2014 годах под предлогом развития бизнеса мошенник обманом завладел более чем 120 тыс. рублей, обманув в общей сложности 12 человек....

По данным СК, в 2012-2014 годах под предлогом развития бизнеса мошенник обманом завладел более чем 120 тыс. рублей, обманув в общей сложности 12 человек. Кроме того, он не рассчитался за поставку автозапчастей и принадлежностей с 8 фирмами.Мошенник ловко убеждал контрагентов в своей состоятельности, составлял договоры займа и предоставлял расписки. Некоторым кредиторам вначале даже выплачивал процент за пользование деньгами. Но позже переставал выходить на связь, менял номера телефонов и место жительства.Еще одним способом заработка фигуранта было мнимое трудоустройство в купленную им в 2016 году фирму. Взнос устраиваемых на работу (всего откликнулось на рекламу пятеро) составлял около 300 рублей. Обещанной работы они так и не получили.Кроме этого, от действий мошенника в интернете пострадали 19 человек, которым фигурант продал различные гаджеты на сумму более 8 000 рублей. После оплаты заказ якобы отправлялся маршрутными такси либо почтой и по независящим от него причинам «терялся», рассказали в СК.Уголовное дело прокурором направлено в суд.